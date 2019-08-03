78 исполнителей и три сцены: в Днепре стартовал первый международный музыкальный фестиваль "БеzViz"

2 августа в Днепре на Монастырском острове стартовал международный музыкальный фестиваль "БеzViz". Впервые такое событие будет проходить на Монастырском острове в центре города – это уникальная локация для Украины.

"Город заслужил такой большой фестиваль. Поэтому мы сделали так, чтобы всем было комфортно – от малышей до старшего посетителя фестиваля. Мы пригласили к нам много известных исполнителей и они все приехали, более того, такие, которые даже свои концертные графики изменили. А все потому, что наша публика их привлекает, наш город им нравится. И это говорит о том, что наш авторитет как культурной столицы, он работает, и мы этим гордимся", – сказал заместитель городского головы Александр Шикуленко.

Хедлайнеры фестиваля – группы "Lordi", "Kadebostani", "Skindred", "Сrazy Town" и диджей Zardonic. Кроме этого, еще и известные украинские группы: "Бумбокс", "Pianoboy", "5'Nizza", "ТНМК". Всего в течение трех дней на фестивале будут играть 78 исполнителей. На Монастырском острове будут работать три сцены, одна из них, с электронной музыкой, будет работать круглосуточно.

"Работа над созданием фестиваля длилась полгода. Сейчас мы намерены увидеть успешный результат этой работы, а успех для нас это – чтобы хорошо было людям. Напомним, что "БеzViz" – это не просто фестиваль, это кросс-культурное событие. Конечно, здесь будет кайф и, вместе с тем, здесь будет культура. Мы делали этот фестиваль в партнерстве с командой "Прекрасный город", надеемся, что у нас вместе это получилось, однако судить об этом людям. Ожидаем, что за эти 3 дня "БеzViz" посетят от 12 до 15 000 гостей", – отметил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Музыкальный фестиваль БеzViz

Кроме насыщенной музыкальной программы, для посетителей создали множество локаций: фотозоне, бар на воде, детская и игровая зоны, мастер-классы, лаундж-зона, аттракционы, каяки и байдарки.

"БеzViz" означает – свобода. Здесь будет звучать разножанровая музыка без ограничений. В целом фестиваль – это и есть, по правде говоря, свобода. То, как настроены люди, как они отдыхают, воспринимают музыку, для нас и есть первым признаком того, что эта музыкальная событие, на мой взгляд, имеет все шансы на успех", – сказал директор фестиваля Вадим Гефтер.

На "BezViz" съехались гости из разных городов Украины. Большинство из них решили остановиться в палаточном городке. Екатерина вместе с подругой приехали из Харькова, палатка взяли с собой.

"Мы приехали отдохнуть. Ведь, когда ты постоянно в работе, то ищешь возможность отдохнуть. А этот фестиваль для нас стал удобным случаем, чтобы три дня отдохнуть, послушать качественную музыку и увидеть нашу любимую группу "Бумбокс", – поделилась впечатлениями девушка.

Кемпинг рассчитан на 1,5 тыс. мест, однако организаторы уверяют, что при необходимости смогут увеличить их количество. На фестиваль приходят и целыми семьями. Госпожа Алла говорит, что купила билеты из-за того, что на выступление любимого "Бумбокса" хотела попасть ее 11-летняя дочь.

"Я впервые на таком фестивале. Жду, что будет очень круто. Мне все нравится, ведь мы вместе с мамой и нашими друзьями отдыхаем", – поделилась впечатлениями дочь Аллы.

Продлится "БеzViz" 3 дня – со 2 по 4 августа. Попасть на фестиваль можно пешком, через понтонный мост или на водном такси.

Для гостей фестиваля выступят украинские группы: "5'Nizza", "ТНМК", "Ангажемент на вторник" и победители "Евровидения" 2006 года – группа "Lordi".

4 августа зажигать будут "Сrazy Town", диджей Zardonic и "Pianoboy".

Подробное расписание всех дней фестиваля "БеzViz" можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

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