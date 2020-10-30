5 ноября Национальная оперетта Украины покажет трагикомедию 'Разговор, которого не было'

Спектакль о настоящей мужской дружбе, смысле жизни, человеческих ценностях и, конечно, любви.

Мы так часто не ценим того, что имеем в жизни!.. Отмахиваемся от проблем родных и друзей. И именно тогда, когда мы им крайне необходимы - нас нет рядом. Потому что мы где-то далеко, "варимся" в проблемах, которые на самом деле не стоят внимания. А когда внезапно умирает дорогой человек - стремимся вернуть время назад. Но остаются только воспоминания...

Спектакль учит на чужих ошибках - тонко, психологически убедительно. Сюжет рассказывает о человеке, который попадает в реанимацию, где у него останавливается сердце. И именно во время клинической смерти к нему приходит его друг Игорь, который внезапно умер от передозировки наркотиков. Друзья вспоминают и вместе заново проживают массу смешных и грустных моментов. К чему приведет их разговор, которого не было в реальности?..

Когда лучший друг становится ангелом-хранителем, а путешествие в прошлое - ключом к будущему...

Трагикомедия создана по пьесе современного драматурга, сценариста и писателя Родиона Белецкого "Звук, позади самолета, или Разговор, которого не было". Режиссер постановки Игорь Николаев посвятил свою работу другу Александру Терехову…

Где: Национальная оперетта Украины (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3), "Сцена 77", 3 этаж (под крышей Театра).

Режиссер - Игорь НИКОЛАЕВ

В ролях:

Герой - Валентин КОТЕНКО, Игорь НИКОЛАЕВ;

Игорь - з. а. Украины Максим БУЛГАКОВ

… по материалам пресс-центра НАТО. Фото: Оксана Лазепко

Билеты здесь.