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2 декабря • обновлено в 11:13
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4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

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Чем закончится знакомство в Интернете двух подростков Юлии и Августа, которые отправились на край света в норвежские фьорды вовсе не ради красот и романтики, а чтобы уйти из жизни, прыгнув вместе со скалы ...

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

Что побудило их к такому решению? Подростковый максимализм? Одиночество? И сможет их что-то остановить? Ответы на эти и многие другие вопросы - в новой постановке "# На_краю_света" на сцене Stage_lab Национальной оперетты Украины.

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

Фото: Анатолий Федорцив

Напомним, что сцена Stage_lab Национальной оперетты Украины - это нов ый сценических й пространство для экспериментальных спектаклей, как первый откры вся год назад. Зрительный зал рассчитан на 44 места.

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

Фото: Анатолий Федорцив

Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Захоженко.

В ролях: Екатерина Алекс является ва, Игорь че бан.

Когда: 04 дек (среда)

Где: Национальная оперетта Украины (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. М Этро "Олимпийская")

Начало в 19:30

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

Фото: Анатолий Федорцив

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

Фото: Анатолий Федорцив

Билеты ЗДЕСЬ :

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