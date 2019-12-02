4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию # На_краю_света

Чем закончится знакомство в Интернете двух подростков Юлии и Августа, которые отправились на край света в норвежские фьорды вовсе не ради красот и романтики, а чтобы уйти из жизни, прыгнув вместе со скалы ...

Что побудило их к такому решению? Подростковый максимализм? Одиночество? И сможет их что-то остановить? Ответы на эти и многие другие вопросы - в новой постановке "# На_краю_света" на сцене Stage_lab Национальной оперетты Украины.

Фото: Анатолий Федорцив

Напомним, что сцена Stage_lab Национальной оперетты Украины - это нов ый сценических й пространство для экспериментальных спектаклей, как первый откры вся год назад. Зрительный зал рассчитан на 44 места.

Фото: Анатолий Федорцив

Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Захоженко.

В ролях: Екатерина Алекс является ва, Игорь че бан.

Когда: 04 дек (среда)

Где: Национальная оперетта Украины (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. М Этро "Олимпийская")

Начало в 19:30

Фото: Анатолий Федорцив

Фото: Анатолий Федорцив

Билеты ЗДЕСЬ :

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!