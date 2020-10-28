31 октября в НАТО состоится моноспектакль "Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле" по пьесе колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. Музыка Астора Пьяццоллы !! В постановке прозвучат такие известные во всем мире композиции, как Oblivion, Adios Nonino, Libertango и многие другие.

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

"Любовная отповедь…" - попытка разобраться в себе через поиск смысла в собственном супружеской жизни длительностью в 25 лет. Властная, красивая, умная женщина говорит обращается к мужчине, сидящему в кресле... Но кресло пустое... Есть только она и музыка. Тогда кто же слышит эту отповедь: лирическую, гневную, страстную?

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Откровенное обращения женщины к мужчине интерпретировано режиссером спектакля Богданом Струтинским так, чтобы в конце она была услышана. Кем?.. Зрителями. Женщинами, которые ищут вечного смысла - Любви и мужчинами, которые здесь, рядом, в кресле.

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Постановка может напомнить Зрителю его собственные отношения, неожиданно открывая каждому что-то свое. Ее можно сравнить с визитом к психологу - всё, как на ладони! Только предсказать, какая тайна откроется в следующий миг - невозможно.

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Сюжет развивается вокруг решения, которое принимает главная героиня спектакля Грасиела. Оно окончательное, но… сначала нужно сказать всё. Наконец, после многих лет молчания женщина не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях.

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Она говорит мужу: "Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила Любовь, а ты ее не разглядел". Всю роскошь, богатство и все безрадостные рассветы своей жизни, она готова отдать, чтобы можно было вернуть время, когда в заброшенной старой хижине, их с мужем первом доме, царила Любовь.

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Счастье - это любовь ... Согласны?

В главной роли з. а. Украины Ася среду-Голдун.

Где: "Сцена 77" (современное пространство под крышей Театра)

Билеты здесь.

"Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле". Пресс-служба Национальной оперетты Украины