31 октября в НАТО состоится моноспектакль "Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле" по пьесе колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. Музыка Астора Пьяццоллы !! В постановке прозвучат такие известные во всем мире композиции, как Oblivion, Adios Nonino, Libertango и многие другие.

"Любовная отповедь…" - попытка разобраться в себе через поиск смысла в собственном супружеской жизни длительностью в 25 лет. Властная, красивая, умная женщина говорит обращается к мужчине, сидящему в кресле... Но кресло пустое... Есть только она и музыка. Тогда кто же слышит эту отповедь: лирическую, гневную, страстную?

Откровенное обращения женщины к мужчине интерпретировано режиссером спектакля Богданом Струтинским так, чтобы в конце она была услышана. Кем?.. Зрителями. Женщинами, которые ищут вечного смысла - Любви и мужчинами, которые здесь, рядом, в кресле.

Постановка может напомнить Зрителю его собственные отношения, неожиданно открывая каждому что-то свое. Ее можно сравнить с визитом к психологу - всё, как на ладони! Только предсказать, какая тайна откроется в следующий миг - невозможно.

Сюжет развивается вокруг решения, которое принимает главная героиня спектакля Грасиела. Оно окончательное, но… сначала нужно сказать всё. Наконец, после многих лет молчания женщина не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях.

Она говорит мужу: "Если тебя осудят на Страшном Суде, то за то, что дома у тебя жила Любовь, а ты ее не разглядел". Всю роскошь, богатство и все безрадостные рассветы своей жизни, она готова отдать, чтобы можно было вернуть время, когда в заброшенной старой хижине, их с мужем первом доме, царила Любовь.

Счастье - это любовь ... Согласны?

В главной роли з. а. Украины Ася среду-Голдун.

Где: "Сцена 77" (современное пространство под крышей Театра)

Билеты здесь.