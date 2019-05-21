26 мая под крышей Национальной оперетты покажут эксцентричную трагикомедию "Оркестр"

Эксцентричная трагикомедия на 1 действие "Оркестр" состоится 26 мая под крышей национальной оперетты Украины – на "Сцене 77".

Мы часто воспринимаем оркестр, как единый безупречный механизм, издающий звуки. Мы видим взлеты дирижерской палочки, синхронное движение смычка, четкость и слаженность всех "составляющих". Однако мы очень редко задумываемся над тем, что каждая составляющая оркестра - это, прежде всего, человек со своей историей, душой, взлетами и падениями. Жизнь артистов зрителям, как правило, кажется особенной: полной творчества, успеха, приключений, любви поклонников и безмятежности. Но "Оркестр" Жана Ануя поднимает занавес и позволяет увидеть настоящего человека за маской профессиональной улыбки.

"На сцене не скандалить! Публика смотрит на нас, даже когда мы не играем! Улыбки. Очарование. Можно говорить все, что угодно, но при этом улыбаться". Это, пожалуй, ключевая фраза, которая определяет суть не только пьесы "Оркестр", но и многих закулисных отношений в целом. Элегантно отпускать друг другу шпильки - целое искусство. А тем более, если речь идет о женском коллективе. Чем же еще заниматься во время перерывов, как ни оттачивать друг на друге мастерство едких реплик и шуточек, как ни смеяться и подкалывать собеседницу? Или, например, плести интриги вокруг одного единственного мужчины, который играет в оркестре? В чем же еще показать свое превосходство - скрывая неудачи и недостатки - как ни в этом удивительном "обмене любезностями"? Ведь если бы преимущество, в самом деле, существовало, то вряд ли бы одна из этих дамочек играла в сомнительном "оркестрике", развлекая публику в санаториях. И личная жизнь, наверное, не вызывала бы столько кривотолков и сомнений. Ничего этого у героинь пьесы нет.

Длительное совместное пребывание не всегда сплачивает людей. Так почему бы не придумать удовольствие себе самой? Отчего не сочинить легенду собственной жизни, поверив в нее и заставляя поверить других? И все бы ничего, но за всей этой бравадой внезапно оказывается настоящая жизненная драма... Но при этом нужно продолжать выходить на сцену, чтобы - скрывая эмоции - развлекать публику.

Жан Ануй говорит, что в его произведении можно насчитать до 98 различных смыслов! Впрочем, режиссер-постановщик Анна Горская решила пойти дальше и добавить спектаклю провокационности, эпатажности и новизны. Поэтому все женские роли в спектакле исполняют... мужественные и привлекательные мужчины!

Когда: 26 мая, воскресенье

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Тел. для брони: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

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