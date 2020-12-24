26 и 27 декабря в Национальной оперетте покажут спектакль для всей семьи "Вертеп. Сказки тихой ночи"
Рождественский музыкальный спектакль-фантазия для всей семьи "Вертеп. Сказки тихой ночи" - это увлекательное путешествие в сказочный и таинственный мир древних обрядов и обычаев наших предков, связанных с Рождественскими праздниками.
Вас ждет праздничное представление с настоящим Рождественским вертепом, колядками, знакомством с магическим Дидухом, веселой Маланкой и Козой, а также отличная увлекательная история о рождении Рождественской Звезды.
Аутентичные рождественские колядки в исполнении солистов хора Национальной оперетты Украины, изящное и виртуозное звучание украинской бандуры в сочетании с традициями древнего украинского вертепного театра кукол подарят вам ощущение настоящего Рождественского праздника.
На заметку родителям! В зале действует свободная посадка. Дети сидят на подушках. Взрослые – за ними (на стульях). Просим брать с собой сменную обувь.
… по материалам пресс-центра НАТО
Постановочная группа:
Режиссер-постановщик и автор сценария - Максим Добролюбов
Автор идеи - Татьяна Зилинская
Художник-постановщик, художник по костюмам - Елена Полищук
Световое оформление - Вероника Бабченко
Действующие лица и исполнители:
Старшая коза Елена Галушка
Младшая коза Анна Коваль
Маланка Наталья Логощук
Колядники артисты хора
Когда: 26 и 27 декабря
Продолжительность:
с 12:00 до 13:00
с 15:00 до 16:00
Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3), Малая сцена Театра, правое фойе.
Билеты ТУТ:
Внимание! Есть билет с аудиодискрипциею (для незрячих / слабовидящих посетителей).
Ваши действия при заказе услуги аудиодискрипции:
• при покупке билета в кассе у театра оперетты, нужно предупредить кассира о необходимости аудиодискриптора (услуга предоставляется бесплатно, цена билета на спектакль фиксированная)
• при покупке электронного или печатного билета в других кассах города, необходимо позвонить администраторам театра оперетты и заказать данную услугу по телефонам: 287-26-30 или 097-20-63-421;
• предупредить о предоставлении этой услуги необходимо не позднее, чем за 5 дней до даты представления, указанной в билете;
• для получения услуг звукоопису на спектакли большой зал, необходимо приобрести место в партере;
• в день спектакля пожаловать прибыть за 30 минут до начала представления для знакомства с аудиодискриптором и техническим оборудования для звукоопису.