26 и 27 декабря в Национальной оперетте покажут спектакль для всей семьи 'Вертеп. Сказки тихой ночи'

Рождественский музыкальный спектакль-фантазия для всей семьи "Вертеп. Сказки тихой ночи" - это увлекательное путешествие в сказочный и таинственный мир древних обрядов и обычаев наших предков, связанных с Рождественскими праздниками.

Вас ждет праздничное представление с настоящим Рождественским вертепом, колядками, знакомством с магическим Дидухом, веселой Маланкой и Козой, а также отличная увлекательная история о рождении Рождественской Звезды.

Аутентичные рождественские колядки в исполнении солистов хора Национальной оперетты Украины, изящное и виртуозное звучание украинской бандуры в сочетании с традициями древнего украинского вертепного театра кукол подарят вам ощущение настоящего Рождественского праздника.

На заметку родителям! В зале действует свободная посадка. Дети сидят на подушках. Взрослые – за ними (на стульях). Просим брать с собой сменную обувь.

… по материалам пресс-центра НАТО

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик и автор сценария - Максим Добролюбов

Автор идеи - Татьяна Зилинская

Художник-постановщик, художник по костюмам - Елена Полищук

Световое оформление - Вероника Бабченко

Действующие лица и исполнители:

Старшая коза Елена Галушка

Младшая коза Анна Коваль

Маланка Наталья Логощук

Колядники артисты хора

Когда: 26 и 27 декабря

Продолжительность:

с 12:00 до 13:00

с 15:00 до 16:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3), Малая сцена Театра, правое фойе.

Билеты ТУТ:

Внимание! Есть билет с аудиодискрипциею (для незрячих / слабовидящих посетителей).

Ваши действия при заказе услуги аудиодискрипции:

• при покупке билета в кассе у театра оперетты, нужно предупредить кассира о необходимости аудиодискриптора (услуга предоставляется бесплатно, цена билета на спектакль фиксированная)

• при покупке электронного или печатного билета в других кассах города, необходимо позвонить администраторам театра оперетты и заказать данную услугу по телефонам: 287-26-30 или 097-20-63-421;

• предупредить о предоставлении этой услуги необходимо не позднее, чем за 5 дней до даты представления, указанной в билете;

• для получения услуг звукоопису на спектакли большой зал, необходимо приобрести место в партере;

• в день спектакля пожаловать прибыть за 30 минут до начала представления для знакомства с аудиодискриптором и техническим оборудования для звукоопису.