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26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте Украины состоятся новогодние концерты "Штраус в оперетте"

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Уже стало хорошей доброй традицией то, что в конце декабря Национальная оперетта Украины радует всех ценителей классики и почитателей таланта семьи Штраусов незабываемыми новогодними концертами "Штраус в оперетте". Но на этот раз их будет не два, а целых три – 26, 27 и 28 декабря!

26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте Украины состоятся новогодние концерты "Штраус в оперетте"

Хорошо известно, что под Новый год принято дарить родным, близким и друзьям приятные подарки, теплые слова и поздравления. Таким подарком дорогому Зрителю от Национальной оперетты станет к Новогодним и Рождественским праздникам удивительная встреча с гениальной музыкой композиторов семьи Штраусов.

26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте Украины состоятся новогодние концерты "Штраус в оперетте"

В новогоднем концерте "Штраус в оперетте" - лучшие музыкальные произведения семьи Штраусов: как те, что уже полюбились зрителям и выполнены на бис, так и те, которые будут звучать впервые не только в нашем театре, но и в Украине.

26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте Украины состоятся новогодние концерты "Штраус в оперетте"

Изысканная, романтическая, пронизанная флюидами позитива и добра музыка славной семьи музыкантов Штраусов обеспечит особый, возвышенный настрой, а коллектив Национальной оперетты Украины удивит и еще раз порадует яркой, обновленной концертной программой, богатой оригинальными номерами, приятными неожиданностями и незабываемые сюрпризами. Артисты театра, влюбленные в творчество семьи Штраусов, сделают все, чтобы в этот праздничный вечер вы получили максимум эстетического и психологического удовлетворения, отдохнули сердцем и душой. Также в программе вечера - выступление от студии старинного танца "La Rêverie".

26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте Украины состоятся новогодние концерты "Штраус в оперетте"

Мы знаем, как следует провожать год старый и встречать новый, чтобы все плохое забылось, хорошее осталось, успех умножился и мечты осуществились.

26, 27 и 28 декабря в Национальной оперетте Украины состоятся новогодние концерты "Штраус в оперетте"

Встречайте Новый год вместе с Национальной опереттой Украины!

Когда: 26, 27 и 28 декабря

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Начало в 19:00

Билеты ТУТ

… подготовлено на основе материалов пресс-центра НАТО.

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