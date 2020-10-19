24 октября в Национальной оперетте состоится спектакль-концерт 'Шедевры барочной музыки. Итальянское барокко'

В новом 86-м сезоне Национальная оперетта Украины снова открыла двери салона барочной музыки "Венецианская ночь".

24 октября на Малой сцене, которая расположена в правом фойе Театра, изысканной публике будет представлена ​​музыка эпохи Барокко - Шедевры барочной музыки. Итальянское барокко".

Вокальные шедевры исполнят солистки-вокалистки Национальной оперетты Украины - з. а. Украины Елена Арбузова и з. а. Украины Валерия Тулис.

Инструментальные произведения того времени прозвучат в исполнении ансамбля барочной музыки, состоящего из солистов оркестра Национальной оперетты Украины: Анатолий Воробей (флейта), Максим Коломиец (гобой), Татьяна Мартынюк-Багрий (скрипка), Елена Малиновская (виолончель), Любовь Титаренко (клавесин ).

Стоит также отметить, что все эксклюзивные переводы партитуры для ансамбля написал композитор и гобоист Максим Коломиец.

Танцевальную музыку эпохи Барокко продемонстрируют артистки балета НАТО Ксения Некрасова и Дарья Бусько.

24 октября Зритель Национальной оперетты Украины - вместе с исполнителями - перенесется в изящный мир аристократизма Итальянского барокко. Монтеверди, Вивальди, Каччини, Гастольди - композиторы, хорошо известные во всем мире. Их музыка - в виртуозном исполнении лучших музыкантов НАТО - подарит ощущение легкой радости венецианского карнавала и мечтательной красоты итальянского пейзажа.

Концерт на 1 отделение.

Билеты здесь.