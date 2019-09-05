22 сентября в Консерватории покажут мюзикл "За двумя зайцами" от Национальной оперетты

Мюзикл "За двумя зайцами" В. Ильина и В. Лукашова от Национальной оперетты - спектакль с тончайшим вкусом. Это неожиданное, новое, креативное прочтения хорошо всем известной отечественной комедии по мотивам пьесы М. Старицкого.

Насладиться этим, без преувеличения, гениальным произведением театрального искусства киевляне и гости столицы смогут уже 22 сентября в помещении оперной студии Консерватории (НМАУ).

Любовь или деньги? Бедная красавица или надменная богачка? И что делать с долгами? Выгодная женитьба наладит дела. Да, и дурочка Проня сама просится в руки ... Вот только кто же просил лжеца Голохвастого так дерзко и нагло ухаживать за другой - красивой, доброй и влюбленной в Степана Галей? Ведь хорошо известно: кто за двумя зайцами погонится... непременно рассмешит до слез зрителей Национальной оперетты.

Чтобы поразить и удивить публику в театре пошли на решительные шаги: текст пьесы осовременили, авторскую партитуру для представления украсили 15-ю аранжировками, поставили гопак из балета "Гаянэ" Арама Хачатуряна, добавили знаменитый полет Шмеля Н. Римского-Корсакова, "включили внутренний голос" Голохвостого, который просыпается вместе с совестью главного героя и развенчивает все его намерения.

После премьеры СМИ писали: "... если для развлечения зрителя надо на сцену вывести карикатурный кордебалет в образе кредиторов-евреев в субботнем одежде – пожалуй ста! Заставить служанку Химку сымитировать стриптиз со шваброй? Никаких проблем! Главное, что представление о мещанской жизни сделано с тончайшим вкусом!"

Мюзикл "За двумя зайцами" - по праву одна из лучших работ Национальной оперетты. Доказательство тому - постоянные аншлаги.

... по материалам пресс-центра НАТО.

Режиссер-постановщик - н. а. Украины Богдан Струтинский

В главных ролях:

Голохвастый - Максим Булгаков, Арсен Курбанов

Проня - Оксана Прасолова, Ася Середа-Голдун

Когда: 22 сентября, воскресенье (19:00 - 21:30)

Где: Помещение зала им. Василия Слепака оперной студии НМАУ им. Чайковского (Консерватория) - улица Архитектора Городецкого, 1-3.

Заказ билетов : (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31

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