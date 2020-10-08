22 октября в Национальной оперетте состоится спектакль-попурри "Ах, этот Оффенбах!"

22 октября на малой сцене Национальной оперетты Украины - "Театр в фойе" - состоится спектакль-попурри "Ах, этот Оффенбах!" по произведениям выдающегося французского композитора.

Исполнители приглашают зрителя в волшебный мир его оперетт "Парижская жизнь", "Перикола", "Синяя борода", "Орфей в аду", "Остров тюльпанов", "Робинзон Крузо" и опер "Полет на луну", "Человек за дверью ", "Сказки Гофмана" и "Званый ужин с итальянцами".

"Ах, этот Оффенбах!" . Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Основой для сценографического решения спектакля стала жизнь Оффенбаха, когда он делал первые шаги в искусстве, хотел иметь свой театр. Но по правилам и законам, которые существовали тогда во Франции, он мог иметь театр, в котором было бы только три актера и которые выполняли только одноактовые произведения - музыкальную комедию, водевиль, оперетта или оперу. У него было две дочери, с которыми он сотрудничал. Эти факты из жизни композитора мы перенесли на нашу площадку.

"Ах, этот Оффенбах!" . Пресс-служба Национальной оперетты Украины

- Для меня как режиссера было главным, чтобы люди почувствовали момент праздника, остались довольны, получили положительные эмоции. Поэтому я решил сделать что-то интересное именно для оперного формата. Начал искать и выбрал французского композитора Жака Оффенбаха, двухсотлетний юбилей которого отметили прошлого года. Вышла попурри-фантазия по темам его оперных произведений и оперетт, - рассказывает режиссер спектакля Максим Добролюбов.

"Ах, этот Оффенбах!" . Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Музыка Оффенбаха уже сама по себе - театр. Здесь не надо ничего добавлять, если ты можешь верно расшифровать то, что хотел сказать автор.

"Ах, этот Оффенбах!" . Пресс-служба Национальной оперетты Украины

В спектакле заняты н.а. Украина Александр Кравченко (голос Парижа), Александр Харламов (месье Оффенбах, известный парижский композитор, владелец театра "Буфф - Паризьен"), Анна Коваль (оперная прима и муза Ж. Оффенбаха), заслуженная артистка Ирина Беспалова-Примак (Розита, дочь месье Оффенбаха и солистка в его театре), Кирилл Басковський (месье Гоффман, молодой поэт), заслуженный работник культуры Зоя Кравченко (Ядвига, горничная в доме месье Оффенбаха, которая мечтает стать актрисой в его театре и тайно влюблена в него).

"Ах, этот Оффенбах!" . Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Спектакль идет на французском, украинском и русском языках.

Билеты здесь.