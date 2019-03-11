19 марта в Национальной оперетте покажут мистическую драму "Москалица" Марии Матиос

Национальный театр оперетты продолжает экспериментировать с пространством и драматургией. Не так давно открытие новой театральной площадки под крышей Национальной оперетты ознаменовалось премьерой спектакля по повести украинской писательницы Марии Матиос "Москалица".

На перекрестке двух мировых войн и современного мира стоит старая заброшенная избушка. В ней живет Москалица. Кто-то называет ее ведьмой, кто-то знахаркой, а кто-то одинокой сиротой. Что происходит в сердце Женщины, которую лишили любви с самого детства?.. Что на самом деле происходит в сердце, вокруг которого - злые языки, осуждение и война? Где грани человеческой праведности и милосердия?

Режиссер - Влада Белозоренко.

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская").

Когда: 19 марта. Начало в 19:00

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-vistavi-moskalitsya-mariyi-matios-na-stseni-77-2/

Телефоны для справок: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

… подготовлено на основе материалов пресс-центра НАТО.

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