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4 сентября • обновлено в 10:59
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18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"

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Известный мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье" – это незабываемое история о смехе и слезы, верность и предательство, лицемерие и отвагу. И все это – с неповторимым колоритом знаменитых одесских двориков, полных юмора, анекдотических курьезов и забавных историй, постоянно случаются с веселыми и остроумными местными жителями ...

18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"

Когда-то на постоянное место жительства за границу удавалось выехать разве что только ... евреям. Находились ловкачи, которые это использовали. Один из таких женился на еврейке и уехал в Израиль. Но недолго длилась семейная идиллию. Предатель оставил жену и убежал с другим за океан. И хотя болезненно оставлять Родину, своих родных i друзей, помочь онуцi и вернуть не слишком порядочного зятя домой собирается баба Маня – любимица большого и дружественного одесского двора.

18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"

Яркий, динамичный и жизненный мюзикл "Такое еврейское счастье" от Национальной оперетты Украины в же более 3 0 лет пользуется неизменным успехом у публики, а исполнительница роли бабы Мани – народная артистка Украины Тамара Тимошко-Горюшко – неоднократно была признана "лучшей исполнительницей главной женской роли" на различных художественных конкурсах и фестивалях.

18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"
18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"

Фото: Анатолий Федорцив

(Спектакль идет на русском языке)

Когда: 18 сентября, среда (19:00 - 21:30)

Где: Помещение зала им. Василия Слепака оперной студии НМАУ им. Чайковского (Консерватория) улица Архитектора Городецкого, 1-3

Билеты здесь :

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