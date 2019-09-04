18 сентября во помещении Консерватории покажут мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье"

Известный мюзикл И. Поклада "Такое еврейское счастье" – это незабываемое история о смехе и слезы, верность и предательство, лицемерие и отвагу. И все это – с неповторимым колоритом знаменитых одесских двориков, полных юмора, анекдотических курьезов и забавных историй, постоянно случаются с веселыми и остроумными местными жителями ...

Когда-то на постоянное место жительства за границу удавалось выехать разве что только ... евреям. Находились ловкачи, которые это использовали. Один из таких женился на еврейке и уехал в Израиль. Но недолго длилась семейная идиллию. Предатель оставил жену и убежал с другим за океан. И хотя болезненно оставлять Родину, своих родных i друзей, помочь онуцi и вернуть не слишком порядочного зятя домой собирается баба Маня – любимица большого и дружественного одесского двора.

Яркий, динамичный и жизненный мюзикл "Такое еврейское счастье" от Национальной оперетты Украины в же более 3 0 лет пользуется неизменным успехом у публики, а исполнительница роли бабы Мани – народная артистка Украины Тамара Тимошко-Горюшко – неоднократно была признана "лучшей исполнительницей главной женской роли" на различных художественных конкурсах и фестивалях.

Фото: Анатолий Федорцив

(Спектакль идет на русском языке)

Когда: 18 сентября, среда (19:00 - 21:30)

Где: Помещение зала им. Василия Слепака оперной студии НМАУ им. Чайковского (Консерватория) улица Архитектора Городецкого, 1-3

Билеты здесь :

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