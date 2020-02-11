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18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

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Мечтаете побывать на Бродвее? Не обязательно лететь на край света, чтобы прочувствовать эту неповторимую атмосферу!

18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Киевский национальный академический театр оперетты приглашает Вас посетить всемирно известный мюзикл "Звуки музыки" Ричарда Роджеса, который оставил яркий след в культурном наследии Соединенных Штатов Америки. И по сей день мюзикл остается самым известным во всем мире!

18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Мюзикл "Звуки музыки" был создан на основе мемуаров баронессы Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп" (The Story of the Trapp Family Singers). В своих мемуарах автор (она же главная героиня мюзикла) рассказывает об австрийской семье, которая, спасаясь от преследования нацистов, была вынуждена покинуть родину и отправиться в Америку. Сегодня певческую семью фон Трапп знают во всем мире. Фильм, снятый по популярному мюзиклу, удостоен пяти премий Американской академии киноискусств "Оскар", а легендарный бродвейский мюзикл, который имеет 1443 показа на Бродвее, получил 8 престижных театральных премий "Тони" и вошел в топ-10 самых знаменитых мюзиклов мира .

18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

"Звуки музыки" - вполне реальная история о том, как музыка и любовь вернули счастье в большую семью и помогли в минуты трудностей, подарив светлую надежду на будущее. Спектакль об отце семерых детей, капитане военно-морского флота, оставшемся вдовцом, который нередко не мог самостоятельно справиться с жизненными трудностями в воспитании детей. Монахиня Мария, пришедшая служить в дом капитана гувернанткой, своей безудержной любовью к жизни и пению вернула в семью фон Трапп счастье.

18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Трогательная постановка Национальной оперетты нужна современной украинской сцене. Когда общество находится под влиянием кризисных обстоятельств, необходимы слова, чувства и события, которые гармонизируют социум. Нейтрализовать негатив можно обращаясь к вечным ценностям человеческой жизни: семья, дети, Родина, любовь. Именно об этом мюзикл "Звуки музыки" в постановке генерального директора-художественного руководителя Театра, н. а. Украины Богдана Струтинского.

18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Он-лайн билеты тут:

Когда: 18 февраля. Начало в 19:00

18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Где: Национальная оперетта (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

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