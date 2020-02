18 февраля в Национальной оперетте покажут бродвейский мюзикл "Звуки музыки"

Мечтаете побывать на Бродвее? Не обязательно лететь на край света, чтобы прочувствовать эту неповторимую атмосферу!

Киевский национальный академический театр оперетты приглашает Вас посетить всемирно известный мюзикл "Звуки музыки" Ричарда Роджеса, который оставил яркий след в культурном наследии Соединенных Штатов Америки. И по сей день мюзикл остается самым известным во всем мире!

Мюзикл "Звуки музыки" был создан на основе мемуаров баронессы Марии фон Трапп "Семья певцов фон Трапп" (The Story of the Trapp Family Singers). В своих мемуарах автор (она же главная героиня мюзикла) рассказывает об австрийской семье, которая, спасаясь от преследования нацистов, была вынуждена покинуть родину и отправиться в Америку. Сегодня певческую семью фон Трапп знают во всем мире. Фильм, снятый по популярному мюзиклу, удостоен пяти премий Американской академии киноискусств "Оскар", а легендарный бродвейский мюзикл, который имеет 1443 показа на Бродвее, получил 8 престижных театральных премий "Тони" и вошел в топ-10 самых знаменитых мюзиклов мира .

"Звуки музыки" - вполне реальная история о том, как музыка и любовь вернули счастье в большую семью и помогли в минуты трудностей, подарив светлую надежду на будущее. Спектакль об отце семерых детей, капитане военно-морского флота, оставшемся вдовцом, который нередко не мог самостоятельно справиться с жизненными трудностями в воспитании детей. Монахиня Мария, пришедшая служить в дом капитана гувернанткой, своей безудержной любовью к жизни и пению вернула в семью фон Трапп счастье.

Трогательная постановка Национальной оперетты нужна современной украинской сцене. Когда общество находится под влиянием кризисных обстоятельств, необходимы слова, чувства и события, которые гармонизируют социум. Нейтрализовать негатив можно обращаясь к вечным ценностям человеческой жизни: семья, дети, Родина, любовь. Именно об этом мюзикл "Звуки музыки" в постановке генерального директора-художественного руководителя Театра, н. а. Украины Богдана Струтинского.

Он-лайн билеты тут:

Когда: 18 февраля. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта (г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!