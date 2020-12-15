17 декабря в НАТО покажут оперу-буфф Ж. Оффенбаха "Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью"

Мария Шевчук Афиша 10:45, 15.12.2020

Герои и героини оперетт Жака Оффенбаха пьют вино на глазах у публики, поют гимны трюфелям в шампанском, шутят, носят соблазнительную одежду, позволяют себе легкие неприличия. Одни хотят полететь на Луну, чтобы освободиться от скучных повседневных дел, другие - стремятся в ад, потому что там весело ... Примерный семьянин Жак Оффенбах в опере-буфф "Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью" высмеивает обманутых мужчин и воспевает женщин не слишком строгих правил.

Итак, что же можно простить женщине? И верить ли ей, если даже брачную ночь невеста проводит с другим в запертой комнате?! Тема любовных треугольников, любовников в шкафу, женской логики и предела мужского терпения всегда вызывала интерес у публики. Особенно в данном случае, когда спектакль идет в уютном фойе Театра, где зрители сидят за столиками с бокалом шампанского и конфетами, и наблюдают за действом, разворачивающимся на расстоянии вытянутой руки ...

Когда: 17 декабря

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3)

Продолжительность 19:00 - 20:20

Билеты здесь.

"Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью".
Национальная оперетта Украины
"Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью".
Национальная оперетта Украины
"Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью".
Национальная оперетта Украины
"Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью".
Национальная оперетта Украины
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Шоу Афиша

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