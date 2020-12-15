17 декабря в НАТО покажут оперу-буфф Ж. Оффенбаха 'Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью'

Герои и героини оперетт Жака Оффенбаха пьют вино на глазах у публики, поют гимны трюфелям в шампанском, шутят, носят соблазнительную одежду, позволяют себе легкие неприличия. Одни хотят полететь на Луну, чтобы освободиться от скучных повседневных дел, другие - стремятся в ад, потому что там весело ... Примерный семьянин Жак Оффенбах в опере-буфф "Ключ на мостовой, или Приключения свадебной ночью" высмеивает обманутых мужчин и воспевает женщин не слишком строгих правил.

Итак, что же можно простить женщине? И верить ли ей, если даже брачную ночь невеста проводит с другим в запертой комнате?! Тема любовных треугольников, любовников в шкафу, женской логики и предела мужского терпения всегда вызывала интерес у публики. Особенно в данном случае, когда спектакль идет в уютном фойе Театра, где зрители сидят за столиками с бокалом шампанского и конфетами, и наблюдают за действом, разворачивающимся на расстоянии вытянутой руки ...

Когда: 17 декабря

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3)

Продолжительность 19:00 - 20:20

Билеты здесь.