15 марта в Национальной оперетте покажут документальный спектакль "Пенита.ОПЕРА"

Зрители увидят современную оперу, основанную на документальных фактах жизни четырех женщин, отбывающих пожизненное заключение в Качановской колонии (г. Харьков).
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Что ждет тех, кто окажется за решеткой? Есть ли надежда на полноценную жизнь после выхода на свободу? Спектакль сопровождается фотографиями женщин-осужденных, ставших тематическими донорами спектакля.
Именно сейчас в Украине 22 женщины отбывают пожизненное заключение. Они осуждены при разных условиях, в разные годы, но все они получили одинаковый приговор - "пожизненно". Украинские и европейские правозащитники убеждены: не каждая из них получила справедливый приговор и часть из них заслуживает и должна требовать пересмотра своего дела.
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Через 20 лет каждый из пожизненниц имеет шанс на помилование, но не на исправление судебных ошибок. Потому что в Украине полностью отсутствует система пересмотра дел. По состоянию на 2018 год из всех пожизненно осужденных женщин в Украине на свободу вышла только одна.
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Режиссер оперы Максим Голенко сравнивает жизнь в колонии с санаторием строгого режима. Каждая заключенная имеет график, расписанный по часам: ранний подъем, завтрак, работу на швейных машинах, проверки, короткие свидания с близкими, если они остались ...
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Женщина за решеткой хочет влюбляться, выходить замуж, рожать и воспитывать своих детей. Женщина за решеткой хочет мечтать, быть счастливой, быть любимой, быть нужной. Имеет ли она такую возможность?
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Приходите и узнайте об этом во время яркой документальной постановки.
Приглашаем к внутренней дискуссии!
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Автор либретто - драматургиня Татьяна Киценко
Композитор - Золтан Алмаши
Режиссер-постановщик - Максим Голенко
Режиссер по пластике - Максим Булгаков
В ролях: Виктория Ромашко, Татьяна Лавская, Ася Середа-Голдун, Ли Берлинская, Максим Булгаков.
Фото: Алексей Товпыга
Когда: 15 марта, воскресенье ( "Сцена 77")
Продолжительность спектакля: 19:00 - 21:00
Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины
Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. Олимпийская)
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