15 марта в Национальной оперетте покажут документальный спектакль "Пенита.ОПЕРА"

Зрители увидят современную оперу, основанную на документальных фактах жизни четырех женщин, отбывающих пожизненное заключение в Качановской колонии (г. Харьков).

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Что ждет тех, кто окажется за решеткой? Есть ли надежда на полноценную жизнь после выхода на свободу? Спектакль сопровождается фотографиями женщин-осужденных, ставших тематическими донорами спектакля.

Именно сейчас в Украине 22 женщины отбывают пожизненное заключение. Они осуждены при разных условиях, в разные годы, но все они получили одинаковый приговор - "пожизненно". Украинские и европейские правозащитники убеждены: не каждая из них получила справедливый приговор и часть из них заслуживает и должна требовать пересмотра своего дела.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Через 20 лет каждый из пожизненниц имеет шанс на помилование, но не на исправление судебных ошибок. Потому что в Украине полностью отсутствует система пересмотра дел. По состоянию на 2018 год из всех пожизненно осужденных женщин в Украине на свободу вышла только одна.

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Режиссер оперы Максим Голенко сравнивает жизнь в колонии с санаторием строгого режима. Каждая заключенная имеет график, расписанный по часам: ранний подъем, завтрак, работу на швейных машинах, проверки, короткие свидания с близкими, если они остались ...

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Женщина за решеткой хочет влюбляться, выходить замуж, рожать и воспитывать своих детей. Женщина за решеткой хочет мечтать, быть счастливой, быть любимой, быть нужной. Имеет ли она такую ​​возможность?

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Приходите и узнайте об этом во время яркой документальной постановки.

Приглашаем к внутренней дискуссии!

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Автор либретто - драматургиня Татьяна Киценко

Композитор - Золтан Алмаши

Режиссер-постановщик - Максим Голенко

Режиссер по пластике - Максим Булгаков

В ролях: Виктория Ромашко, Татьяна Лавская, Ася Середа-Голдун, Ли Берлинская, Максим Булгаков.

Фото: Алексей Товпыга

Когда: 15 марта, воскресенье ( "Сцена 77")

Продолжительность спектакля: 19:00 - 21:00

Фото: Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. Олимпийская)

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