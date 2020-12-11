12 декабря Национальная оперетта покажет моноспектакль 'Георг Отс'

Это спектакль-воспоминание о выдающемся, но сейчас почти забытом, оперном певце - Георге Отсе в оригинальной интерпретации режиссера-постановщика Александра Билозуба и солиста Национальной оперетты Украины, автора текста - Дмитрия Шарабурина.

Георг Отс был завораживающий лирический баритон и с легкостью и мастерством исполнял как эстрадные хиты, так и сложные оперные арии. Кумиром миллионов и живой легендой его сделала роль мистера Икс в экранизации оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". В 50-70-х годах прошлого века его пластинки были почти в каждой семье.

- Когда мы ставим старую виниловую пластинку, то сквозь шум и треск к нам доносятся голоса великих людей из далекого прошлого. На сцене оперетты мы попробовали воспроизвести эту уникальную ретро-атмосферу, вернуть Георга Отса современности и показать неизвестные сцены из его жизни, - рассказывает режиссер Александр Билозуб.

В репертуаре Отса были партии из лучших оперетт, которые сегодня идут в театрах по всему миру, в том числе и в Национальной оперетте Украины - "Цыганский барон" И. Штрауса, "Веселая вдова" Ф. Легара, "Графиня Марица" И. Кальмана, " Целуй меня, Кэт!" К.Портера.

- Это спектакль-реставрация, дань памяти выдающемуся певцу, поэтому прозвучат его самые известные арии, оперетты и песни в исполнении талантливого вокалиста Дмитрия Шарабурина, - заключает постановщик.

Продолжительность - 1 час.

Когда: 12 дек абря

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3), сцена "Stage_lab".

Билеты здесь:

Начало в 19:30

... по материалам пресс-центра НАТО