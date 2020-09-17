В Международный день музыки, 1 октября, Национальная оперетта Украины гостеприимно откроет двери своим зрителям. Заработают сцены: "Театр в фойе", "Stage_Lab", "Сцена 77".

Спектакли будут идти согласно репертуару и с соблюдением рекомендованных мер безопасности: масочный режим, использование антисептиков, сохранение социальной дистанции и термоскрининг.

86-й театральный сезон начнется красивейшим атмосферным тематическим спектаклем "Кофейная кантата" на музыку Й. С. Баха. Балетмейстер-постановщик - Александр Сегаль, балетмейстер - Наталья Скуба.

Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Поскольку в Украине адаптивный карантин был продлен до 31 октября, праздничный Гала-концерт к открытию 86-го театрального сезона перенесен. Новая дата будет сообщена дополнительно. Все приобретенные билеты действительны.

Пресс-служба Национальной оперетты Украины

В связи с решением Кабинета Министров о продлении адаптивного карантина и усилением ряда ограничительных мер, а также, учитывая рекомендации Министерства здравоохранения, Национальная оперетта Украины не может играть спектакли на большой сцене.

Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Ведь специфика музыкального театра предусматривает привлечение большого количества вокалистов, артистов балета, хора и музыкантов - не менее 100 человек. Выступление вокалистов под фонограмму, без сопровождения хора и балета снизит качество представлений. Предложить некачественный продукт зрителю Театр считает недопустимым. Поэтому представления большой сцены и были перенесены на период после карантина.

Пресс-служба Национальной оперетты Украины

Пресс-служба Национальной оперетты Украины

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