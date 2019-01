1 февраля в Национальной оперетте состоится Международный шоу-концерт

Совместный музыкальный проект Киевского национального академического театра оперетты и Посольства Румынии в Украине.

Национальная оперетта Украины продолжает искать новые музыкальные форматы и экспериментировать со стилями. Благодаря этому, украинские зрители 1 февраля смогут увидеть уникальный концерт, созданный в рамках международного сотрудничества Театра с Посольством Румынии.

Впервые в Украине на сцену выйдет дуэт 2 GENTS, который основали талантливые румынские музыканты - Чиприан РОГОЖАНЫ (перкуссия) и Дору Тодоруц (вокал). Классические и популярные мелодии в их исполнении приобретают новое оригинальное звучание и яркую выразительность. На родине дуэт уже получил широкую известность и прошел в полуфинал Национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

В Киеве музыканты исполнят "If I were a rich man" из мюзикла "Скрипач на крыше", "O, bella ciao", "Lacrimosa", "Nothing else matters" и многие другие известные произведения. Они будут выступать вместе с румынской оперной певицей Ириной Баянц (сопрано). Глубину и эмоциональность их выступлению придаст хор Национальной оперетты Украины при участии симфонического оркестра театра.

Дирижер-постановщик концерта - заслуженная артистка Украины Оксана

Когда: 1 февраля, пятница

Где: Национальная оперетта Украины

Начало в 19:00

Билеты можно заказать по телефонам: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

