Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн

Дизайнер нижнего белья, модель и наследница состояния KFC Кайла Метвен снялась полностью голой, обсыпав тело бриллиантами на 10 миллионов фунтов стерлингов (около 13 млн долларов).

Как сообщает The Sun, соответствующую фотосессию она провела для обложки январского номера журнала JMG Lifestyle, поддержав сильных женщин.

"Я горжусь тем, что я женщина, а журнал JMG Lifestyle представляет сильных современных женщин. Поэтому я хотела поучаствовать в сильной и бесстрашной съемке", — рассказала 26-летняя модель.

Она пояснила, что для съемок должна была предстать обнаженной перед двумя десятками людьми. Сначала ей было страшно, однако речь шла о "создании чего-то художественного".

"Я очень уважаю женщин, моей матери пришлось столкнуться со многими проблемами и неравенством. Я надеюсь дать возможность другим женщинам быть самими собой, бороться за свои права и помогать друг другу", – добавила она о покойной матери Лизе Метвен, которая покончила жизнь самоубийством.

Модель снялась в диадеме Versace за 2,3 миллиона фунтов, а также украсила свое тело драгоценными камнями JB Diamonds на 7,6 миллиона фунтов. Примечательно, что Метвен называют "двойником" эпатажной певицы Леди Гаги.

Кайла Метвен instagram @madamemethven

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