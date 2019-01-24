МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн

4.2тЧитать материал на украинском

Дизайнер нижнего белья, модель и наследница состояния KFC Кайла Метвен снялась полностью голой, обсыпав тело бриллиантами на 10 миллионов фунтов стерлингов (около 13 млн долларов).

Как сообщает The Sun, соответствующую фотосессию она провела для обложки январского номера журнала JMG Lifestyle, поддержав сильных женщин.

"Я горжусь тем, что я женщина, а журнал JMG Lifestyle представляет сильных современных женщин. Поэтому я хотела поучаствовать в сильной и бесстрашной съемке", — рассказала 26-летняя модель.

Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн
Новости
На голое тело: родившая Тодоренко вызвала ажиотаж в сети пикантным фото

Она пояснила, что для съемок должна была предстать обнаженной перед двумя десятками людьми. Сначала ей было страшно, однако речь шла о "создании чего-то художественного".

Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн

"Я очень уважаю женщин, моей матери пришлось столкнуться со многими проблемами и неравенством. Я надеюсь дать возможность другим женщинам быть самими собой, бороться за свои права и помогать друг другу", – добавила она о покойной матери Лизе Метвен, которая покончила жизнь самоубийством.

Модель снялась в диадеме Versace за 2,3 миллиона фунтов, а также украсила свое тело драгоценными камнями JB Diamonds на 7,6 миллиона фунтов. Примечательно, что Метвен называют "двойником" эпатажной певицы Леди Гаги.

Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн
Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн
Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн
Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн
Абсолютно голая наследница состояния KFC снялась в бриллиантах на £10 млн

Кайла Метвен

Кайла Метвен

instagram @madamemethven

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус опубликовала пикантные фото, чем вызвала волну критики. Позже она дерзко ответила хейтерам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги