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"А в Крым когда?" Ани Лорак бурно ответили на рекламу нового шоу в России

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В сети бурно отреагировали на рекламу нового шоу скандальной украинской певицы Ани Лорак, с которым она едет в Россию.

Свои мысли пользователи высказали на странице певицы в Instagram.

"Мы работаем для вас с любовью... Совсем скоро Шоу DIVA. 16.02 – Минск, 25.02 – СанктПетербург, 3.03 – Москва", – пишет Ани Лорак.

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"Очень надеюсь когда-нибудь попасть на Ваш концерт в Крыму. Крым очень скучает по вам", – заявила nadezhda.maystrenko.

"Это видео просто захватывает дух, как же ты прекрасна Каролина, шоу "ДИВА" будем ждать с нетерпением, мечтать посмотреть, насладиться этим шедевром", – отметила liliyamaria4.

"Очень надеюсь, что увижу вас в Киеве. Так за вами соскучилась", – пишет Yulishaandrie.

"Шикарно. Каролина, с нетерпением жду вашего нового шоу!!!" – резюмировал vladislove93.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ани Лорак засветилась на шоу жены правой руки президента России Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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