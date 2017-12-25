"А в Крым когда?" Ани Лорак бурно ответили на рекламу нового шоу в России

В сети бурно отреагировали на рекламу нового шоу скандальной украинской певицы Ани Лорак, с которым она едет в Россию.
Свои мысли пользователи высказали на странице певицы в Instagram.
"Мы работаем для вас с любовью... Совсем скоро Шоу DIVA. 16.02 – Минск, 25.02 – СанктПетербург, 3.03 – Москва", – пишет Ани Лорак.
"Очень надеюсь когда-нибудь попасть на Ваш концерт в Крыму. Крым очень скучает по вам", – заявила nadezhda.maystrenko.
"Это видео просто захватывает дух, как же ты прекрасна Каролина, шоу "ДИВА" будем ждать с нетерпением, мечтать посмотреть, насладиться этим шедевром", – отметила liliyamaria4.
"Очень надеюсь, что увижу вас в Киеве. Так за вами соскучилась", – пишет Yulishaandrie.
"Шикарно. Каролина, с нетерпением жду вашего нового шоу!!!" – резюмировал vladislove93.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Ани Лорак засветилась на шоу жены правой руки президента России Владимира Путина.
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