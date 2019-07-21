"А где Pohuy?" Кошевой пришел голосовать в футболке за 600 евро

Участник "95 Квартала" и юморист Евгений Кошевой исполнил свой гражданский долг, и повеселив поклонников своим внешним видом.

Так, на своей странице в Instagram комик опубликовал фото с избирательного участка, где удивил всех своим не дешевым нарядом. "За вас, пацаны", – прокомментировал Евгений.

Свой гражданский долг "лысый из Квартала" пришел выполнить в пляжных шортах и футболке. Как оказалось, футболка Кошевого от известного бренда Louis Vuitton. Стоит она около 21 тысячи гривен. Весь "образ" Кошевого с черно-белым принтом.

Футболка Кошевого ru.louisvuitton.com

"Футболка не дешёвая", – заметили в комментариях.

Instagram@evgenii.koshevoi

"Красава", "За "Слугу народа"?", "Ну на футболку и шорты уже заработал", "Надеюсь правильный выбор-Жека ", "Жека, красава", — пишут в сети.

Instagram@evgenii.koshevoi

Instagram@evgenii.koshevoi

Instagram@evgenii.koshevoi

Как сообщал OBOZREVATEL, толстовка шоумена с надписью Pohuy стала поводом для громкого скандала в сети.

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