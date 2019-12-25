9-этажный дом, вагон-метро и несколько рекордов: в сети показали шоу MONATIK

25 декабря в сети состоялся релиз самого нашумевшего события для украинского шоу-бизнеса - стадионного шоу MONATIK "LOVE IT ритм".

Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" - знаковое событие для украинской музыкальной индустрии. Сольное шоу популярного артиста MONATIK на центральной арене Украины - НСК "Олимпийский", которое посетило более 60 тысяч человек навсегда вошло в историю. 1 июня 2019 года стало судьбоносным событием для украинского шоу-бизнеса, ведь впервые поп-музыка Made in Ukraine совершила революцию такого масштаба.

"Это было не просто шоу! Буквально все: умопомрачительные звук и световые эффекты, несколько сцен, настоящие поезда, мюзикловые постановки, мотоциклы, звездные дуэты, набитый до отказа стадион, который поет хором каждую песню - все это про "LOVE IT ритм". Такого уровня концертные программы готовят артисты с мировым именем", - признаются музыкальные критики, посетившие концерт.

Стадионное шоу MONATIK стало главным событием не только года, а и всего десятилетия. Лучшим артистом нашей страны и стран ближнего зарубежья артист стал уже давно. И это шоу в очередной раз подтверждает, что у артиста в рукавах еще много козырей, которыми он может нас удивить.

Над созданием Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" работала огромная команда людей: более 100 компаний-подрядчиков, 3 группы стиля дизайнеров по образам, 12 самых лучших танцоров Украины. Было использовано более 1000 световых приборов, прописано более 1200 световых программ, сотни киловатт звука - рекорд для украинского шоу. Сцена на шоу MONATIK была высотой с 9-этажный дом, а на 136 единиц одежды балета было использовано более полмиллиона кристаллов.

Важнейшим элементом шоу MONATIK стал вагон-метро, вызвавший бурю восторга у зрителей концерта. Двухэтажная сцена-трансформер была разработана эксклюзивно для шоу мультиартиста и произвела фурор у всех зрителей. Прямо перед глазами десятков тысяч поклонников высокотехнологичный вагон-метро превратился в сцену посреди НСК "Олимпийский", которая еще и ездила. На нем MONATIK добрался до самых дальних секторов. Это был настоящий музыкальный и технологичный триумф шоу MONATIK и всей украинской музыки.

Режиссером-постановщиком Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" выступил бессменный и неповторимый - Денис Стульников, который работает с артистом с первых шоу-программ. Над большинством костюмов работал невероятно талантливый украинский дизайнер Иван Фролов, а также группа стиля выдающегося Дмитрия Бондаря. Дополняли образы MONATIK - шляпы дизайнера, сотрудничающего с мировыми артистами - Руслана Багинского.

Впервые стадионное шоу MONATIK было показано на телеканале"1+1". Специально к новогодним праздникам артист презентует его на своем канале в YouTube.

"Вспомним первый день лета в первый месяц зимы", - анонсировал выход шоу MONATIK.

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