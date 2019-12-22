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22 декабря • обновлено в 21:48
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"22 года и 22 кг назад": Галкин показал, как выглядел до Пугачевой в молодости

1.5т
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Российский шоумен Максим Галкин показал фоловерам, как выглядел в молодости, когда еще не был мужем примадонны Аллы Пугачевой.

Соответствующие снимки он опубликовал в своем Instagram. На них он выглядит совсем еще юношей. Большинство фото сделаны на пляже, поэтому подписчики смогли насладиться полуголым торсом молодого Галкина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 кг назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", – посмеялся шоумен сам из себя.

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Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

При этом он анонсировал фолловерам "сюрприз" в виде некой "документалки", который ждет их уже вскоре.

"На неделе вас ждёт сюрприз – улётная документалка с откровенными ответами на все вопросы от... Следите за лентой!" – заинтриговал комик.

Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости

Максим Галкин в молодости

Instagram Максима Галкина

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Максим Галкин
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