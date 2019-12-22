"22 года и 22 кг назад": Галкин показал, как выглядел до Пугачевой в молодости

Российский шоумен Максим Галкин показал фоловерам, как выглядел в молодости, когда еще не был мужем примадонны Аллы Пугачевой.

Соответствующие снимки он опубликовал в своем Instagram. На них он выглядит совсем еще юношей. Большинство фото сделаны на пляже, поэтому подписчики смогли насладиться полуголым торсом молодого Галкина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 кг назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", – посмеялся шоумен сам из себя.

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Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

При этом он анонсировал фолловерам "сюрприз" в виде некой "документалки", который ждет их уже вскоре.

"На неделе вас ждёт сюрприз – улётная документалка с откровенными ответами на все вопросы от... Следите за лентой!" – заинтриговал комик.

Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

Максим Галкин в молодости Instagram Максима Галкина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Максим Галкин в своем новом шоу Музыкалити несколько раз выругался матом, а также выдал новость о Пугачевой – она скоро станет прабабушкой;

также Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.

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