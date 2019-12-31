Дяченко, Кузьма и другие: кого из звезд мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" с нами больше нет

31 декабря исполняется 19 лет мюзиклу “ Вечера на хуторе близ Диканьки”. Мюзикл, однозначно, один из лучших российско-украинских проектов и сейчас смотрится с определенной долей ностальгии.

В связи с этим мы расскажем, как сложилась судьба режиссера и ведущих актеров мюзикла и где они сейчас. А кого из звезд с нами уже нет.

Козак Чуб (Анатолий Дяченко)

Анатолий Дяченко

Любимого актера украинцев не стало 13 июля 2005 года. Увы, козак Чуб погиб в ДТП. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. По некоторым данным, у актера случился сердечный приступ. Дяченко похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Козак Пацюк (Виктор Степанов)

Виктор Степанов

Еще один известный актер, которого унес 2005 год. В последние несколько лет Степанов тяжело болел. Врачи поставили ему диагноз саркомы Юинга, но вместе с тем снялся более чем в 20 кинокартинах на закате своей жизни с 2000 по 2005 годы.

Увы, курс лечения не помог и 29 декабря актера не стало. Его похоронили в Киеве на кладбище Берковцы.

Приятель Вакулы (Андрей Кузьменко)

Андрей Кузьменко

История замечательного певца и так всем хорошо известна. Его не стало в начале 2015 года. И снова ДТП.

Кстати, недавно дочь Кузьмы Мария-Барбара вышла замуж. Здесь вы можете прочитать все о ее свадьбе и избраннике.

Дяк (Виталий Линецкий)

Виталий Линецкий

Актер, прославившийся ролью в сериале "День рождения Буржуя", ушел из жизни в 42 года. И это также была не естественная смерть. 16 июля 2014 года его тело нашли в одном из районов Киева. Как стало известно позже, в 6 утра Линецкий присел на парапет, ограждающий лестницу в подземный переход, и нечаянно упал вниз, прокатившись по ступеням.

Изначально правоохранители подозревали, что Линецкого могли убить, но камеры видеонаблюдения показали, что он был один.

Как сложилась судьба других актеров

Вакула (Олег Скрипка)

Чем занимался Олег Скрипка после успеха в мюзикле? Ездил в музыкальные турне по ближнему и дальнему зарубежью. В 2004 г. основал музыкальный фестиваль “Країна Мрій”, а через несколько лет фестиваль“Рок Січь”, занимался издательской и просветительской деятельностью….

Олег Скрипка

В 2005 в знак протеста против практики массовых награждений отказался от звания “ Заслуженный артист Украины”.

В 2012 году в качестве тренера, принимал участие в талант-шоу “Голос страны” и “Голос.дети”.

Во время Оранжевой революции Скрипка поддержал Виктора Ющенко, а во время второго Майдана был на стороне протестующих. Во время событий 2014-15 гг. занимал проукраинскую, государственную позицию, выступал с концертами для добровольцев и военнослужащих в Марьинке, Константиновке, Дебальцево.

Оксана (Ани Лорак)

Роль своенравной красавицы Оксаны, в мюзикле сыграла украинская певица Ани Лорак. Уже в 2002 году Каролина стала лучшей певицей Украины и получила золотой диск по результатам продаж последнего альбома.

Ани Лорак

2006 г. во многом определил дальнейшую судьбу Лорак, она ушла от своего продюсера Юрия Фальосы и стала сотрудничать с Константином Меладзе, сделавшим ставку на российский шоу-бизнес.

В 2007 г. Ани Лорак заняла второе место на Евровидении в Белграде.

Что касается личной жизни, после ухода от Фальосы, который был ее продюсером и гражданским мужем, Каролина недолго пребывала в одиночестве. В том же 2006 г. певица вышла замуж за бизнесмена из Турции Мурата Налчаджиолу. В 2011 г. у пары родилась дочь София. В начале 2019 года Каролина и Мурат развелись.

2014 г. разделил украинское общество и шоу бизнес на своих и чужих. Многие из отечественных исполнителей перебрались в Россию. К сожалению, Ани Лорак оказался на “той” стороне. Последние несколько лет певица демонстративно принимала участие в различных мероприятиях на территории РФ. В Украину Каролина возвращаться, видимо, не собирается.

Черт (Филипп Киркоров)

Филипп Бедросович за последние 19 лет успел также многое. В 2005 г. он развелся с Аллой Пугачевой. Занимался продюсированием, крутил романы направо и налево, пока в 2011 г. не остепенился и завел себе детей от суррогатных матерей, сначала дочь, Аллу-Викторию, а через 7 месяцев сына, Мартина-Кристина.

Филипп Киркоров

За выступления в Крыму после аннексии 2014 г. Киркоров внесен базу данных сайта “Миротворец” и ему закрыт въезд в Украину.

А чтобы вспомнить всех, посмотрите на новогодние праздники музыкальный фильм “Вечера на хуторе близ Диканьки”, где все еще живы, счастливы и останутся для нас такими навсегда.

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