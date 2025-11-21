Воин Дмитрий Дикусар, который почти не выходит на связь, вернется с фронта: стала известна причина

Недавно стало известно, что после четырехлетнего перерыва а телеэкраны снова выйдет проект "Танцы со звездами". Создатели назвали имена четырех судей шоу, однако наибольшее удивление аудитории вызвало возвращение хореографа Дмитрия Дикусара, который защищает Украину в рядах ВСУ. Дело в том, что после мобилизации знаменитость почти не выходят на связь, однако решил принять участие в благотворительном спецвыпуске проекта.

Имена судей "Танцев со звездами" объявили на официальной Instagram-странице шоу. Вместе с Дикусаром выступления участников будут оценивать певцы Наталья Могилевская и Дмитрий Монатик (Monatik), а также артистка балета Екатерина Кухар.

"Дмитрий Дикусар – хореограф, танцор и ныне военнослужащий, который возвращается в шоу ради благотворительной миссии. Человек, который знает, что такое движение как смысл жизни и как борьба. Впервые он на несколько дней отлучиться от службы и сядет в судейское кресло "Танцев со звездами" – по многочисленным просьбам фанов шоу", – говорится в публикации.

Новость об участии Дмитрия Дикусара в проекте вызвала настоящий фурор в сети. С началом большой войны хореограф поставил публичную деятельность на паузу, а последний пост в соцсетях делал в свой день рождения, 24 октября, поэтому фанаты искренне рады, что хотя бы немного смогут увидеть кумира на экранах.

"Как круто, что наконец Дикусар будет в жюри".

"Дикусар! Жду с нетерпением".

"Очень хочется поскорее увидеть Дмитрия Дикусара".

"Больше всего рада видеть среди судей Диму Дикусара! Он давно заслуживает это место. Жаль, что нельзя отснять целый сезон. Я бы посмотрела и не один!"

Заметим, что "Танцы со звездами" выйдут в формате предновогоднего спецвыпуска и будет иметь благотворительную цель – поддержку Superhumans Center. Проект сотрудничает с центром военной травмы, чтобы собрать средства на прицельную эвакуацию – современную систему транспортировки военных с тяжелыми ранениями. Новый слоган шоу: "Движение к жизни".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дикусар, который служит в ВСУ, обратился к украинцам с передовой.

