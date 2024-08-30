'Ужас, это же сфера услуг': Jerry Heil рассказала об возмутительном инциденте с русским языком в салоне красоты

Украинская певица Яна Шамаева, более известная под псевдонимом Jerry Heil, поделилась досадным инцидентом, произошедшим с ней в одном из салонов красоты Киева. Во время процедуры ухода за ногтями мастер обратился к исполнительнице на русском языке.

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Об возмутительном случае 28-летняя артистка рассказала в своем Telegram-канале. Подписчики знаменитости разделили с ней негативные эмоции, отметив, что подобные ситуации недопустимы в сфере услуг.

По словам Jerry Heil, она делала педикюр в столичном салоне красоты, когда между ней и мастером состоялся короткий, но досадный диалог. Девушка обратилась к артистке на русском (орфография автора сохранена): "если будет неприятно, скажете". Исполнительница отметила, что неприятно стало сразу после этих слов.

Артистка призналась, что иногда может нормально воспринимать употребление языка врага, однако не в подобном случае: "Откровенно если, я иногда терплю: когда человек чрезвычайно близок мне, но я вижу, что он старается. Потому что у каждого свой путь. Но когда я прихожу в заведение в столице, где я плачу за услугу…"

Возмущение Jerry Heil разделили и почитатели ее творчества. В комментариях подписчики высказали свое мнение по поводу инцидента:

"Ужас, это же сфера услуг… здесь даже законодательство должно влиять".

"Соглашаюсь, я сразу бы дала замечание или просто ушла".

"Почему не говоря по-украински она вообще имеет работу в Украине? Почему мы украинцы так себя презираем?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil приписали роман с младшим на 6 лет участником Евровидения и испугали ее маму.

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