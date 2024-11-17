С тортом с мышами и в фирменной позе: как кот Степан отметил свой 16 день рождения. Фото

Интернет-звезда из Харькова кот Степан отпраздновал свой 16 день рождения. Он показался рядом с праздничным тортом с мышками сверху и в своей фирменной позе с лапкой на столе.

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Компанию имениннику составила его "жена" Стефания, с которой он познакомился во Франции. Пара узаконила свой брак в 2023 году. На подборке фото, которые "опубликовал" Степан в Instagram, он "пил за свое здоровье" алкогольный напиток: либо красное вино, либо настойку.

"С днем рождения меня! Спасибо всем за такие теплые и искренние поздравления! Ваши слова сделали мой день особенным, и я мурчу от радости! Мяу-мяу, люблю вас всех!" – "поблагодарил" кот Степан.

Однако перед этим он "сообщал" своей аудитории, что владелица обещала подарить тортик со свечами. Среди вкусностей на столе также появилось два бургера из McDonald's и напиток.

"Друзья, мне сегодня 16 лет – я именинник! Принимаю поздравления, комплименты и, конечно, вкусности. Мама обещала торт со свечами, так что жду, когда это чудо произойдет. Планы на день простые: есть, спать, ловить взгляды восторга и снова есть. Ну и, возможно, поцарапать диван для праздничного настроения", – "пошутил" он.

Уже когда к имениннику присоединилась его жена, Степан нацепил синюю бабочку и праздничную шляпку.

Ранее OBOZ.UA писал, что кот Степан украсил обложку журнала Times Monaco. В статье о пушистом блогере из Украины рассказали, как тот был вынужден бежать с хозяйкой из родного города из-за регулярных ракетных атак со стороны России.

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