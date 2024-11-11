'Родителям было страшно смотреть': Зеленская рассказала, почему ее выбор профессии пугал родных и кем первая леди мечтала стать

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как родные отнеслись к выбору ее будущей профессии. По словам общественной деятельницы, решение связать свою жизнь с написанием сценариев для телевизионных шоу сначала вызвало беспокойство у родителей.

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Жена Владимира Зеленского отметила, что такая реакция родственников возникла, ведь в тот момент эта деятельность не считалась полноценной профессией. Об этом она рассказала для информационной кампании "Звісно, зможеш!" Соответствующее видео появилось на Instagram-странице первой леди.

"Окончив мощный вуз, имея профессию, я по ней не работаю, а иду писать сценарии для телевизионных юмористических шоу. Тогда такой профессии вообще не было. Пожалуй, и сейчас трудно найти, где учат юмористических сценаристов. То есть сценарному делу учат, но как писать юмор никто не объяснит. Этому учишься самостоятельно. У моих родителей было возражение. Им было страшно смотреть на нас с моим будущим мужем. Мы вдвоем выбрали эту профессию", – поделилась жена Владимира Зеленского.

По словам первой леди, вспоминая весь путь, который пришлось пройти паре, она уверенно может сказать: это была хорошая "школа жизни". Несмотря на все страхи и предубеждения окружающих, супруги Зеленские создали собственный бизнес с нуля.

Общественная деятельница призналась, что в детстве даже не думала о деятельности автора. По словам Елены Зеленской, в юном возрасте она в большинстве своем мечтала о типичных "девичьих профессиях".

"Был период, когда я хотела быть учительницей. Мне нравились какие-то преподавательницы в школе. А был другой интересный момент, когда я хотела стать стюардессой. Однако это желание быстро исчезло. Была задача написать произведение о том, кем ты хочешь стать. Ну и я написала о стюардессе, но не смогла из себя выжать больше одного листочка текста. Тогда я поняла, что кроме красивой униформы, ничего о стюардессах не знаю", – рассказала первая леди.

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