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Песен больше, чем участников: стало известно, сколько заявок на Нацотбор подали украинцы и когда объявят финалистов

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
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Песен больше, чем участников: стало известно, сколько заявок на Нацотбор подали украинцы и когда объявят финалистов

С 17 сентября по 10 ноября продолжалось принятие заявок на участие в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2025. Побороться за возможность представить Украину на мировой арене решили 369 артистов.

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Соответствующая информация появилась на сайте Суспільного. Поскольку в этом году потенциальные участники имели возможность присылать больше одной композиции, к организаторам музыкального соревнования поступило 374 песни.

Песен больше, чем участников: стало известно, сколько заявок на Нацотбор подали украинцы и когда объявят финалистов

На участие в Нацотборе подались 232 сольных исполнителя и 72 группы. Интересно, что в этом году заявки поступали не только из Украины, но и из заграницы, а именно Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании и Великобритании.

Однако, несмотря на большое количество желающих, в лонглист участников национального отбора попадут не более 20 исполнителей. Их выберут с помощью прослушивания. В финале смогут попробовать свои силы до 9 артистов. Список с их именами будет обнародован до 17 января 2025 года.

Песен больше, чем участников: стало известно, сколько заявок на Нацотбор подали украинцы и когда объявят финалистов

Напомним, ранее "Суспільне" назвало дату проведения финала Национального отбора на Евровидение 2025 года. Отечественные артисты будут соревноваться за возможность представить Украину на международной арене 8 февраля 2025 года.

69 песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель. Представители страны Nemo одержали победу на Евровидении-2024 с песней "The Code", поэтому их родина примет следующий песенный конкурс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из звезд сразится за возможность представить Украину на Евровидении-2025 или намекал на это.

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