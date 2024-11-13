Песен больше, чем участников: стало известно, сколько заявок на Нацотбор подали украинцы и когда объявят финалистов

С 17 сентября по 10 ноября продолжалось принятие заявок на участие в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2025. Побороться за возможность представить Украину на мировой арене решили 369 артистов.

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Соответствующая информация появилась на сайте Суспільного. Поскольку в этом году потенциальные участники имели возможность присылать больше одной композиции, к организаторам музыкального соревнования поступило 374 песни.

На участие в Нацотборе подались 232 сольных исполнителя и 72 группы. Интересно, что в этом году заявки поступали не только из Украины, но и из заграницы, а именно Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании и Великобритании.

Однако, несмотря на большое количество желающих, в лонглист участников национального отбора попадут не более 20 исполнителей. Их выберут с помощью прослушивания. В финале смогут попробовать свои силы до 9 артистов. Список с их именами будет обнародован до 17 января 2025 года.

Напомним, ранее "Суспільне" назвало дату проведения финала Национального отбора на Евровидение 2025 года. Отечественные артисты будут соревноваться за возможность представить Украину на международной арене 8 февраля 2025 года.

69 песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель. Представители страны Nemo одержали победу на Евровидении-2024 с песней "The Code", поэтому их родина примет следующий песенный конкурс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из звезд сразится за возможность представить Украину на Евровидении-2025 или намекал на это.

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