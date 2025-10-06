'Мировые хиты' в исполнении симфонического оркестра: ACONCERT проведет грандиозное событие в МЦКИ 23 октября

23 октября в Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) состоится масштабный концерт "Мировые хиты" от ACONCERT. В программе – самые популярные песни мировых звезд в исполнении симфонического оркестра GosOrchestra.

Зрителей ждет уникальное звучание более 30 музыкантов и неповторимая атмосфера легендарного концертного зала. В симфонической аранжировке прозвучат треки Lady Gaga, Billie Eilish, Adele, Bruno Mars, Backstreet Boys, Tom Odell, George Michael, Metallica, Imagine Dragons, Queen, Nirvana и других культовых исполнителей.

МЦКИ – знаковая концертная площадка с большой сценой, комфортной посадкой, классической архитектурой и особой акустикой. Именно здесь оркестр GosOrchestra представит расширенный состав и создаст по-настоящему эпическое звучание.

ACONCERT имеет более 200 успешно реализованных концертов в своем портфолио и создает события, которые сочетают искусство и яркие эмоции. Концерт "Мировые хиты" станет одной из самых масштабных программ этого сезона.

Событие также имеет благотворительную цель: часть средств с каждого билета и собранные во время аукционов суммы направляются на поддержку Вооруженных сил Украины. На сегодня команда ACONCERT уже передала 4 миллиона гривен на нужды армии.

Дата и время: 23 октября, 19:00 (открытие дверей в 18:00)

Место проведения: МЦКИ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Событие, превращающее любимую музыку в незабываемые воспоминания, – "Мировые хиты" от ACONCERT.