Кондратюк рассказал, как команда 'Шанса' послала на три буквы Могилевскую за поддержку Януковича: певица плакала и просила прощения

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о политических страстях, бушевавших за кулисами популярного шоу "Шанс" в 2004 году. Он вспомнил, как команда проекта жестко отреагировала на заявление певицы Натальи Могилевской о поддержке Виктора Януковича, озвученной ею в прямом эфире.

Видео дня

Тогда нынешний беглец соревновался за пост президента Украины с Виктором Ющенко и потерпел поражение. По словам Кондратюка в интервью медиа BLIK, телеканал "Интер", на котором выходил "Шанс", тогда заключил договор о рекламной кампании в пользу Партии регионов. Участники шоу ездили с концертами в рамках этого пула, а ведущими были Могилевская и Кузьма Скрябин.

Однако, как отметил Кондратюк, участие в этих выступлениях было чисто коммерческим: "Они это делали исключительно за деньги. Им нужно было создать какую-то легенду, поэтому по интернету гуляет множество видео, где они говорят, какой Янукович хорош. Хотя... На тот момент они могли так и думать, потому что не было понятно, как Янукович поступит".

Самый большой конфликт произошел после того, как Могилевская дала интервью "5 каналу", заявив, что весь проект "Шанс" поддерживает Януковича. Это возмутило коллектив шоу.

"После интервью "5 каналу" она приехала к нам в студию и ей сделали обструкцию. Операторы, звукорежиссеры, и все, начали ее критиковать: "Мы только что посмотрели твое интервью и знаешь – иди ты наф*г! Мы не поддерживаем Януковича, почему же ты сказала, что его поддерживает весь проект "Шанс"? "Нужно было сказать, что это лично твой кандидат, а не всего проекта", – рассказал Кондратюк.

По его словам, после этой сцены Могилевская заплакала и ушла из студии, но позже вернулась, чтобы продолжить съемку. В тот же день она публично извинилась перед всей съемочной группой и признала, что допустила ошибку.

Также Кондратюк добавил, что проект "Шанс" даже ощутил на себе гнев общества. "Приехал наш водитель с автосервиса и говорит: "Мне отказались монтировать шины, заявив: "Вы поддерживаете Януковича, так что идите наф*г". И таких эпизодов было несколько", – вспомнил он.

На вопрос, была ли искренней позиция Могилевской, телеведущий ответил дипломатично: "Я предполагаю, что в тот момент она была абсолютно искренней. Им платили не "регионалы", а канал "Интер", который взял рекламный бюджет "Партии регионов". Думаю, в первую очередь Кузьма и Могилевская расценивали этот момент как возможность заработать".

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Шанса" и "Караоке на майдані". Шоумен считает, что артист является самодостаточным музыкантом, создающим довольно неплохие композиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!