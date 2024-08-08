Дети важнее. Стало известно, какие смелые слова когда-то сказала Кейт Миддлтон королю Чарльзу

Британский журналист Роберт Джобсон, автор многих биографических произведений о представителях королевской семьи Великобритании, рассказал об особом отношении Кейт Миддлтон к своей семье в книге "Кэтрин: принцесса Уэльская". По словам писателя, 42-летняя монархиня, с первых дней получения достопочтенного титула, дала понять покойной королеве Елизавете и своему тестю, королю Чарльзу, что благополучие детей для нее важнее других обязанностей.

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Литератор отметил, герцогиня Кембриджская имеет достаточно спокойный и уравновешенный характер, однако не хочет терять возможность проводить время со своими сыновьями Луи и Джорджем и дочерью Шарлоттой, пишет Hello. Кейт Миддлтон взялась за исполнение обязанностей монархини на собственных условиях.

"О детях, она очень четко дала понять как покойной королеве, так и бывшему принцу Уэльскому – теперь королю – что она не будет спешить делать то, чего она не желает. Это требует достаточно большой смелости, ведь она находится в чужом для себя мире", – рассказал журналист.

По мнению автора биографического материала, Кейт Миддлтон отдает себе отчет, что имеет лишь один шанс провести достаточное количество времени со своими маленькими детьми, так что они должны всегда быть на первом месте.

Роберт Джобсон акцентировал внимание на том, что принцесса Уэльская достаточно спокойная личность, всегда старающаяся найти правильный выход из трудных ситуаций и "подниматься над окружающим шумом и драмой".

"Различие между ней и другими людьми состоит в том, что в вашей работе могут быть разные этапы. С ее карьерой вещи будут становиться все более официальными", – отметил писатель.

В то время, когда Кейт Миддлтон продолжает лечение от онкологического заболевания, она предпочитает отдавать всю себя семейной жизни.

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