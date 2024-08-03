Имеет связи с Чарльзом III: что известно о принцессе Дании и Греции, которую называют 'самой красивой королевской особой в мире'

Принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия имеет родственные связи с королем Великобритании Чарльзом III. Хотя она не исполняет королевские обязанности, ведь греческие монархи потеряли полномочия в 1973 году, правитель поздравляет ее с днями рождения.

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Об этом пишет Daily Star, распутывая семейное дерево Марии-Олимпии. Несмотря на связи с монархами в разных странах, 28-летняя принцесса живет светской жизнью.

Она родилась 25 июля 1996 года в Нью-Йорке в семье наследного принца Греции Павлоса и его супруги Мари-Шанталь Миллер. Мария-Олимпия стала старшей дочерью супругов и, соответственно, кронпринцессой.

Она тесно связана с британской королевской семьей. Дедушкой и бабушкой принцессы по отцовской линии были король Греции Константин II и королева Греции Анна-Мария. Последняя была младшей дочерью короля Дании Фредерика IX и сестрой королевы Дании Маргрете II.

В то же время 28-летняя девушка – одна из 33 внуков короля Чарльза III, и он всегда посылает ей открытку в день рождения, рассказали журналисты.

Греческая принцесса работает моделью и иногда появляется на светских мероприятиях. В другое время она ведет размеренную жизнь с собакой по кличке Экко. Об отношениях девушки сейчас ничего неизвестно, а раньше ей приписывали роман с британским принцем Гарри.

Мария Олимпия посетила свой первый показ от кутюр в 11 лет, а с тех пор сотрудничала с Miu Miu и Aquazurra, Saks Potts, Dolce & Gabbana и Bulgari. За жизнью принцессы в Instagram следят 302 тысячи человек.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марию-Олимпию называют иконой утонченного стиля и новым выходом в люди принцессы стал тому доказательством.

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