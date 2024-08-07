Хит Daughters обладателя семи премий 'Грэмми' Джона Мейера назвали самой плохой песней всех времен. Видео

Трек известного американского певца и продюсера Джона Мейера "Daughters" назвали одной из самых плохих песен в истории музыкальной индустрии. По мнению исполнительницы Энни Кларк, более известной под псевдонимом St. Vincent, хит 2003 года слишком сексистский.

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41-летняя артистка отметила, что больше всего ее раздражает попытка обладателя семи премий "Грэмми" скрыть мизогинию под невинной серенадой о любви, пишет Metro. Однако, несмотря на критику от коллег по сцене, благодаря "Daughters" музыкант получил награду "Песня года-2005".

Через строки популярного сингла альбома "Heavier Things", Джон Майер призывает родителей лучше относиться к своим детям: "Родители, будьте добры к своим дочерям, дочери будут любить, так как вы. Девочки становятся любовницами, которые превращаются в матерей, поэтому матери, будьте также добрыми к своим дочерям".

St. Vincent искренне недовольна смыслом, который артист вложил в трек, и считает его одним из самых худших хитов.

"Она просто ужасно сексистская, хотя и выглядит песней о любви, но на самом деле она ретроградная и действительно сексистская. И я ненавижу это… Она настолько глубоко женоненавистна, что было бы хорошо, если бы люди понимали это, но все выглядит максимально сладко", – отметила исполнительница.

В ответ на большое количество негативных высказываний Джон Мейер рассказал, что написал трек для девушки, которая не могла по настоящему доверять мужчинам, ведь имела плохие отношения с отцом.

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