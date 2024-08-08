Число женщин в киноиндустрии достигло самых низких показателей с 2007 года: тенденция ухудшается

В 2023 году женщины составляли всего 30% в качестве главных героинь кинофильмов. Это на 14% меньше, чем в 2022 году, поэтому исследователи отмечают неутешительную тенденцию: женщины в кадре и вне его недостаточно вовлечены в киноидустрию. Замечательным примером стала нашумевшая лента "Барби", где, несмотря на феминистическую историю о главной героине, в центре внимания оказался Кен и его песня.

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Согласно ежегодному исследованию USC Annenberg Inclusive Initiative, проанализировавшему 1700 кинолент – только 32% из 5084 разговорных персонажей в лучших фильмах 2023 года были девушками или женщинами, в то время как 68,2% были мужчинами и менее 1% – небинарными. Количество женских ролей упало до самого низкого процента с 2007 года. Число женщин-режиссеров, композиторов, сценаристов и продюсеров также не изменилось с 2022 года, пишет Deadline.

В отчете также выявлено, что только 11% из 100 лучших фильмов 2023 были гендерно сбалансированными. "2023 год не был годом женщин. Мы продолжаем сообщать о тех же тенденциях относительно девушек и женщин на экране из года в год, – сказала глава Annenberg Inclusion Initiative доктор Стейси Л. Смит. – Очевидно, что производители либо отказываются от женщин как зрительниц, либо не хотят найти пути значимых изменений, либо и то, и другое. Если отрасль хочет пережить настоящее, она должна что-то делать с неспособностью соответственно представить на экране ровно половину населения планеты".

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