Анита Луценко озадачила реакцией на вопрос о разрыве с любимым: как выглядит непубличный избранник фитнес-звезды

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко заинтриговала фанатов возможными изменениями в личной жизни. Журналистка поинтересовалась, являются ли правдивыми слухи, что спортсменка поставила точку в отношениях со своим возлюбленным Александром Лозовцовым, на что она не дала однозначного ответа, лишь отметила: возможно, в ближайшее время сделает какое-то заявление.

Загадочный комментарий она сделала в проекте "Утро в большом городе". Больше 41-летняя фитнес-звезда не вдавалась в подробности сердечных дел.

Во время разговора с Анитой Луценко ведущая задала ей вопрос: "В шоу-бизнесе поговаривали, что вы разошлись (с избранником. – Ред.). Правда ли это?". Спортсменка сделала несколько секундную паузу, после чего ответила: "Можно не говорить? Возможно, скоро что-то станет известно".

Кроме того, фитнес-тренер объяснила, почему почти никогда не делится в соцсетях совместными кадрами с партнером. По словам Аниты Луценко, она хочет использовать Instagram-страницу исключительно для освещения своей профессиональной части жизни.

Отношения фитнес-звезды

В 2016 году спортсменка родила от своего любимого мужчины дочь, которую пара назвала Мией. Тогда появились слухи, якобы сердце Аниты Луценко завоевал один из участников шоу "Зважені та щасливі", где она была тренером. Однако она быстро опровергла подобные упреки.

"Все бы обрадовались, если бы это была правда. Потому что это замечательная история, как тренер помогла похудеть мужчине", – говорила спортсменка, – "Меня всегда спрашивали, смогу ли я быть с толстым мужчиной. Нет, не смогу. Мой мужчина должен иметь кубики пресса. И то, что я назову его имя, не даст ничего, потому что он непубличный человек".

При этом, как рассказывала Луценко в интервью OBOZ.UA, она часто выходит на улицу в компании партнера, поэтому поклонники его видели не один раз. Более того, именно избранник тренера делает совместные фото, когда этого хочет кто-то из ее фанатов.

А вот в начале 2022 года спортсменка все же решила показать несколько романтических снимков с любимым. Она обнародовала кадры с фотосессии на скалистом побережье, где нежно обнималась с избранником.

Однако уже в 2025-м Анита Луценко намекнула на проблемы в отношениях с Лозовцовым. Говоря об избраннике в проекте "Ближе к звездам" она отметила: "Меньше рассказываешь – лучше живешь. У меня нет желания освещать свою жизнь. Мне кажется, это немножко ненормально. Мне кажется, я не настолько сильная личность для того, чтобы еще с миллионом делить свои проблемы. Давайте не о грустном".

