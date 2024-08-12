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10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
27
10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

Британская принцесса Кейт Миддлтон с начала 2024 года проходит профилактическое лечение рака, из-за чего почти не выходит на публику. Ее количество выходов в люди можно пересчитать на пальцах одной руки, ведь она временно отказалась выполнять свои королевские обязанности.

Видео дня

Все появления Миддлтон на публике пока происходят только в зависимости от ее самочувствия и желания. Таких за 8 месяцев 2024 года было всего пять. Журнал Hello! собрал 10 фото, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака.

1. Поездка Кэрол и Кейт Миддлтон

В период, когда Кейт Миддлтон проходила восстановление от операции на брюшной полости и еще не сообщала миру об онкологии, папарацци сделали снимок автомобиля в Виндзоре, в котором ехала принцесса и ее мама. Это было первым фото в 2024 году, которое появилось в сети, и стало доказательством того, что Ее Высочество в норме.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

2. День матери

По случаю Дня матери Кенсингтонский дворец 10 марта впервые опубликовал официальное фото Кейт Миддлтон после того, как ей сделали операцию на брюшной полости. На снимке 42-летняя принцесса Уэльская позировала с тремя своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Уже впоследствии оказалось, что фото поистине отфотошоплено. В нем обнаружили 9 неточностей.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

3. На ферме в компании с принцем Уильямом

19 марта в сети появилось видео, сделанное местным жителем фермы в Виндзоре. На нем увидели, как "счастливая и здоровая" принцесса Уэльская и ее муж выходили из фермерского магазина. Миддлтон шагала активным темпом, что не походило на состояние человека, недавно пережившего операцию на брюшную полость.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

4. Объявление о раке

22 марта принцесса опубликовала в соцсетях видео, где рассказала, что начала курс профилактической химиотерапии от рака. Это было ее первое упоминание о своей смертельной болезни. Кейт Миддлтон понадобилось время, чтобы рассказать об этом детям и восстановиться после операции на брюшной полости. Именно с этим и было связано длительное исчезновение герцогини из СМИ.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

5. Новость о первом публичном выходе

Кейт Миддлтон опубликовала 14 июня новое фото, сделанное под деревом в Виндзоре, чтобы поделиться новостью о своем прогрессе лечения и подтвердить свое присутствие на Trooping the Color на следующий день. В этом объявлении принцесса сообщила, что появится на других королевских мероприятиях в течение года.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

6. Trooping the Color – каретная процессия

15 июня она впервые появилась на публике в 2024 году на официальном параде ко дню рождения короля. Она прибыла в Trooping the Color в карете вместе с детьми.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

7. Семейное фото на балконе

Вскорее принцесса появилась на балконе Букингемского дворца в полном составе семьи вместе с детьми и принцем Уильямом.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

8. Прибытие на Уимблдон

Спустя почти месяц Кейт Миддлтон пришла с дочерью принцессой Шарлоттой и сестрой Пиппой на финал мужского соревнования Уимблдон.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

9. Трогательные овации

Принцесса Уэльская не ожидала громких оваций по прибытии в королевскую ложу. Она улыбалась другим зрителям состязания и махала рукой.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

10. Вручение трофея

Главной целью, ради которой Ее Высочество посетило Уимблдон, было вручение трофея победителю. Его получил Карлос Алькарас.

10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон еще с первых дней получения статуса принцессы дала понять тогдашнему королю Елизавете II и принцу Чарльзу III, что благополучие своих детей для нее важнее всех королевских обязанностей.

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