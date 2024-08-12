10 фото Кейт Миддлтон, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака

Британская принцесса Кейт Миддлтон с начала 2024 года проходит профилактическое лечение рака, из-за чего почти не выходит на публику. Ее количество выходов в люди можно пересчитать на пальцах одной руки, ведь она временно отказалась выполнять свои королевские обязанности.

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Все появления Миддлтон на публике пока происходят только в зависимости от ее самочувствия и желания. Таких за 8 месяцев 2024 года было всего пять. Журнал Hello! собрал 10 фото, показывающих ее редкие появления на публике после новости о лечении рака.

1. Поездка Кэрол и Кейт Миддлтон

В период, когда Кейт Миддлтон проходила восстановление от операции на брюшной полости и еще не сообщала миру об онкологии, папарацци сделали снимок автомобиля в Виндзоре, в котором ехала принцесса и ее мама. Это было первым фото в 2024 году, которое появилось в сети, и стало доказательством того, что Ее Высочество в норме.

2. День матери

По случаю Дня матери Кенсингтонский дворец 10 марта впервые опубликовал официальное фото Кейт Миддлтон после того, как ей сделали операцию на брюшной полости. На снимке 42-летняя принцесса Уэльская позировала с тремя своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Уже впоследствии оказалось, что фото поистине отфотошоплено. В нем обнаружили 9 неточностей.

3. На ферме в компании с принцем Уильямом

19 марта в сети появилось видео, сделанное местным жителем фермы в Виндзоре. На нем увидели, как "счастливая и здоровая" принцесса Уэльская и ее муж выходили из фермерского магазина. Миддлтон шагала активным темпом, что не походило на состояние человека, недавно пережившего операцию на брюшную полость.

4. Объявление о раке

22 марта принцесса опубликовала в соцсетях видео, где рассказала, что начала курс профилактической химиотерапии от рака. Это было ее первое упоминание о своей смертельной болезни. Кейт Миддлтон понадобилось время, чтобы рассказать об этом детям и восстановиться после операции на брюшной полости. Именно с этим и было связано длительное исчезновение герцогини из СМИ.

5. Новость о первом публичном выходе

Кейт Миддлтон опубликовала 14 июня новое фото, сделанное под деревом в Виндзоре, чтобы поделиться новостью о своем прогрессе лечения и подтвердить свое присутствие на Trooping the Color на следующий день. В этом объявлении принцесса сообщила, что появится на других королевских мероприятиях в течение года.

6. Trooping the Color – каретная процессия

15 июня она впервые появилась на публике в 2024 году на официальном параде ко дню рождения короля. Она прибыла в Trooping the Color в карете вместе с детьми.

7. Семейное фото на балконе

Вскорее принцесса появилась на балконе Букингемского дворца в полном составе семьи вместе с детьми и принцем Уильямом.

8. Прибытие на Уимблдон

Спустя почти месяц Кейт Миддлтон пришла с дочерью принцессой Шарлоттой и сестрой Пиппой на финал мужского соревнования Уимблдон.

9. Трогательные овации

Принцесса Уэльская не ожидала громких оваций по прибытии в королевскую ложу. Она улыбалась другим зрителям состязания и махала рукой.

10. Вручение трофея

Главной целью, ради которой Ее Высочество посетило Уимблдон, было вручение трофея победителю. Его получил Карлос Алькарас.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон еще с первых дней получения статуса принцессы дала понять тогдашнему королю Елизавете II и принцу Чарльзу III, что благополучие своих детей для нее важнее всех королевских обязанностей.

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