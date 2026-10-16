Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Виталия Кобушкина. Фото

Из-за проблем с сердцем скончался военнослужащий из Бучи Киевской области Виталий Кобушкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 октября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Печальная новость

"Бучанская община потеряла военнослужащего Виталия Кобушкина", — говорится в сообщении.

Воин родом из Луганска. В 2014 году вместе с женой Натальей и сыном Ильей переехал в Бучу. Работал на СТО. Родные и близкие вспоминают его как человека с большим сердцем, который всегда отстаивал справедливость.

Виталий Кобушкин. Вечная пам... Источник: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5479 Развернуть

39-летний защитник вступил в ряды ВСУ в 2023 году. Воевал на различных участках фронта, а в последнее время служил начальником склада роты материального обеспечения воинской части. К сожалению, 13 октября его жизнь внезапно оборвалась из-за проблем с сердцем.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Виталия. Разделяем вашу боль от потери", — добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.