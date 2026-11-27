Смогут принять сразу 194 тыс. человек: Кличко рассказал, сколько пунктов обогрева будут работать в Киеве

В Киеве власти подготовили 101 опорный пункт, рассчитанный на длительное пребывание людей в случае отсутствия света, тепла или воды. Одновременно они могут принять более 41 тысячи человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город готов помогать всем, кто в этом нуждается.

Что известно

"В Киеве будут работать более 1 500 пунктов обогрева. Их общая вместимость – почти 194 тысячи человек", – рассказал Кличко.

По словам мэра, среди всех этих объектов город определил и подготовил 101 опорный пункт. Они рассчитаны на длительное пребывание людей в случае отсутствия света, тепла или воды. Там есть генераторы, автономное отопление, интернет, запасы питьевой воды и продуктов. Созданы условия для пребывания маломобильных людей.

"Одновременно опорные пункты могут принять более 41 тысячи человек", – добавил Кличко.

Напомним, несмотря на риск длительных блэкаутов, в Киеве уверяют, что канализационная система обеспечена резервным питанием, поэтому жителям не придется возвращаться к практике "рытья ям" во дворах. В то же время во время сильных морозов и длительных отключений сохраняются риски для внутридомовых сетей, а стабильность водо- и теплоснабжения будет зависеть от работы резервных систем и последствий российских атак.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы смогут не только использовать генераторы для собственных нужд во время длительных блэкаутов, но и продавать излишки выработанной электроэнергии и получать за это деньги.