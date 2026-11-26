Приложение "Киев Цифровой" перейдет на новую платежную систему: что изменится и как оплачивать услуги

Городское мобильное приложение "Київ Цифровий" перейдет на новую платежную систему. С пятницы, 27 ноября, нельзя будет оплачивать услуги сохраненной банковской картой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, нужно обновить приложение.

Что известно

"27 ноября "Київ Цифровий" перейдет на новую платежную систему", – говорится в сообщении.

Как рассказали в КГГА, после этого в новой версии приложения больше не будет отдельного раздела "Карты". Поэтому нельзя будет оплачивать услуги сохраненной банковской картой.

Как и раньше, пользователи смогут рассчитываться:

по реквизитам банковской карты;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Все платежные данные шифруют и защищают в соответствии с международным стандартом безопасности Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

"Чтобы избежать проблем с оплатой транспортных услуг и покупкой билетов, команда "Київ Цифрового" рекомендует заранее обновить приложение до последней версии, – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Київ Цифровий" получило новую полезную функцию. Теперь там появился новый слой карты – для велосипедистов, что позволит удобнее планировать маршруты по городу.