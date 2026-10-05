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Ему было всего 25: на фронте погиб полицейский из Киевской области Игорь Колосов. Фото

Дмитрий Кропивницкий

Игорь Колосов. Вечная память и слава Герою

В Харьковской области при выполнении боевого задания погиб 25-летний Игорь Колосов, полицейский полка полиции особого назначения Киевской области. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Вечная память и слава Герою!

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"Полицейский полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Киевской области сержант полиции Игорь Колосов погиб во время боевого столкновения с противником в Харьковской области. Ему было всего 25 лет", – говорится в сообщении.

Герой родился в Энергодаре Запорожской области. В 2024 году он вступил в ряды полка полиции особого назначения Киевской области и встал на защиту Украины.

Игорь Колосов. Вечная память и слава Герою.

Источник: Полиция Киевской области

К сожалению, 30 сентября, во время выполнения боевого задания в Харьковской области, Игорь погиб в бою с врагом

"Он только начинал строить свою жизнь, мечтал о профессиональном будущем, имел планы и цели. У Игоря Колосова осталась мать. Теперь ей придется хранить память о сыне вместо того, чтобы видеть, как он строит свою жизнь", – добавили в полиции.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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