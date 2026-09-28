Есть погибшие и пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину, есть незначительная утечка аммиака. Фото

Страна-террорист РФ в течение 27 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, повреждено 21 гражданский объект.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными БПЛА. За последние сутки под ударом оказались исключительно гражданские объекты. К сожалению,в результате вражеских атак погибли трое жителей области, еще 8 человек пострадали", – говорится в сообщении.

Глава Киевской ОГА уточнил, что за последние сутки враг повредил 21 гражданский объект в 5 районах области. Броварской район – 2 складских и 2 административных помещения, Бучанский – частный дом, рынок и 6 транспортных средств.

Фастовский район – производственное помещение и 6 транспортных средств, Бориспольский – 1 транспортное средство, Белоцерковский – сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.

Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.

На российский террор также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"На данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области убиты два человека, один из них – гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким", – добавил Зеленский.

В 11:30 понедельника, 28 сентября, глава КОВА сообщил, что в одном из населенных пунктов Броварского района в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. На месте работают спасатели. В другом населенном пункте района на территории предприятия повреждено жилое помещение для работников. Пожар ликвидирован.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки повреждено складское здание в Броварском районе. Проведена радиационная и химическая разведка. Пожар локализован. Спасатели ГСЧС продолжают тушение. Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение концентрации химического вещества "аммиак NH3". По городу Бровары превышения не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Он добавил, что при таких концентрациях может возникать легое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле при длительном вдыхании. Также в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что также может вызывать дискомфорт при дыхании.

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

Ворог знову атакував столичний регіон. Источник: ДСНС Київщини

До улучшения ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Кондиционеры следует выключить, а если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим.

Как писал OBOZ.UA, российские войска ночью и утром 28 сентября вновь наносили удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС.