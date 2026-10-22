Есть резервное энерго- и водоснабжение: Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. Фото

Мэр Виталий Кличко проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу Киева. В учреждении есть доступ к резервному энерго- и водоснабжению, а также здесь обустроено укрытие, оборудованное, в частности, кроватями и операционной.

Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Отопительный сезон в городе уже начался.

Что известно

"Проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу столицы. Это опорное многопрофильное коммунальное учреждение, где оказывают помощь пациентам с самыми тяжелыми патологиями со всей Украины. Сейчас в стационаре почти 740 пациентов, большинство из которых нуждаются или уже перенесли сложные оперативные вмешательства. Для учреждения такого уровня независимость от внешних сетей – вопрос сохранения жизней людей", – рассказал Кличко.

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

По словам мэра, больница уже подключена к отоплению от собственной котельной. У нее есть собственная скважина для водоснабжения, а также резервное подключение к сетям "Киевводоканала".

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Кроме того, у нее есть резервное питание и доступ к альтернативным источникам энергии. Для бесперебойной работы оборудования есть 8 дизель-генераторов разной мощности, а также здесь установили солнечную электростанцию на 250 кВт. Сейчас специалисты дополнительно монтируют автономное наружное освещение на солнечных панелях и вертикальные ветрогенераторы.

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

На случай воздушных тревог на территории медучреждения обустроили укрытие, оборудованное, в частности, кроватями и операционной.

Виталий Кличко проверил гото... Источник: Telegram мэра столицы Развернуть

"Обеспеченность наших медучреждений собственным теплом, водой и альтернативной генерацией гарантирует, что реанимации, операционные и жизненно важное оборудование в больницах будут работать непрерывно при любых условиях", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 16 октября, официально начался отопительный сезон. Сначала тепло появится в учреждениях социальной сферы.