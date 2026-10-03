Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото

При выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Мы собрались в селе Германовка, чтобы отдать последний долг воину, жизнь которого стала частью великой борьбы за независимость Украины. Склонив головы, мы проводили в последний путь мужественного защитника – Валерия Викторовича Кобзаря", – говорится в сообщении.

Герой родился 20 февраля 1987 года в Казахстане, в селе Константиновка. В 1991 году семья переехала в Украину, поселившись в селе Супруновка Сумской области. Учился в Ганновско-Терновской общеобразовательной школе. После окончания школы прошел обучение в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту, где получил профессию водителя. В 2010 году прошел срочную военную службу в Ирпене.

Валерий Кобзарь. Вечная память и слава Герою. Источник: Обуховский горсовет

Профессиональный путь Валерия был связан с рабочими специальностями. Он работал охранником на фермерском хозяйстве, а позже уезжал на заработки в Польшу. Окружающие знали его как чрезвычайно трудолюбивого и ответственного человека.

Со временем судьба привела его в село Германовка, где он познакомился со своей будущей женой Екатериной. Вместе они воспитывали двоих детей от первого брака: сына Леонида и дочь Инну. Впоследствии, в марте 2022 года, у пары родился ещё один ребёнок — дочь Валерия. Он был надёжным мужем и любящим отцом.

В декабре 2025 года Валерий был призван в ряды Вооружённых Сил Украины. Проходил службу в составе 114-й отдельной бригады территориальной обороны в должности оператора беспилотных летательных аппаратов. Побратимы знали его под позывным "Кобзарик". Выполнял боевые задачи на Черниговском направлении.

К сожалению, 25 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Семеновка Черниговской области в результате удара вражеского дрона Герой погиб. Его похоронили в селе Германовка.

"Выражаем искренние соболезнования маме Тамаре Васильевне, жене Екатерине, детям — Леониду, Инне и Валерии, сестре Вире, братьям Сергею и Владимиру, а также всем родным, близким, друзьям и сослуживцам. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время несения службы скончался военнослужащий из Фастова Киевской области, сержант Юрий Дзядевич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 сентября 2026 года.