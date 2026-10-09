Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Любомир Свидерский. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Забуянне Киевской области Любомир Свидерский. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 19 июня 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава поселка Макаровка Вадим Токар.

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"19 июня 2025 года на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб уроженец Забуянны, старший солдат Любомир Олегович Свидерский", — говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 августа 1988 года в селе Забуянне Макаровского района. Весной 2022 года встал на защиту территориальной целостности и независимости. С 2024 года старший солдат Любомир Свидерский нес службу в качестве обслуживающего 2-го пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки специального назначения.

Любомир Свидерский. Вечная п... Источник: https://t.me/vadimtokar/13095 Развернуть

Герой с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Николай Скрипка. Сердце храброго воина остановилось 5 мая 2024 года.