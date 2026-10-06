Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Анатолий Петровский. Фото
Анатолий Петровский. Вечная...
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На Волновахском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области Анатолий Петровский. Жизнь защитника Украины оборвалась 9 июня 2025 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макарова Вадим Токар.
Печальная новость
"9 июня 2025 года на Волновахском направлении в результате штурмовых действий врага погиб житель Мотыжина, старший солдат Анатолий Николаевич Петровский", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 6 февраля 1977 года в селе Мотыжин Макаровского района. В декабре 2022 года встал на защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. Воин служил стрелком-помощником гранатометчика.
Анатолий Петровский. Вечная...
Источник: https://t.me/vadimtokar/13091
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Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.
"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", — добавил Токар.
Герои войны в Украине
На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.
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