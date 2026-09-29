Time to read1 мин
icon 847

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Лапенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий

Сергей Лапенко. Вечная память и слава Герою

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обухова Киевской области Сергей Лапенко. Жизнь украинского воина оборвалась 6 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Снова община встречает Героя, который возвращается домой на щите… Лапенко Сергей Леонидович — солдат, помощник гранатометчика 2-го отделения взвода оперативного назначения батальона оперативного назначения 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука "Рубеж", – говорится в сообщении.

Герой родился 7 июля 1992 года в поселке Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области. Его жизнь оборвалась 6 октября 2024 года вблизи населенного пункта Макеевка Луганской области во время выполнения боевого задания.

Сергій Лапенко. Вічна пам'ять і слава Герою.

Источник: Обухівська міськрада

Он отдал свою жизнь за Украину, за ее свободу и за право каждого из нас жить на своей земле. Только сейчас, почти через два года после гибели, он возвращается домой, чтобы в последний раз обрести покой на родной земле.

"Выражаем искренние соболезнования маме Юлии Николаевне, сыну Александру, дочери Мелании, сестре Диане, бывшим женам Александре и Евгении, отчиму Виталию Федоровичу, всем родным и близким, друзьям и сослуживцам Сергея", — добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Мороз. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 сентября 2026 года.

Похожие темы
Герои войны в УкраинеГибель украинских военныхНовости Киева и Киевской области
0