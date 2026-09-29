Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Лапенко. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обухова Киевской области Сергей Лапенко. Жизнь украинского воина оборвалась 6 октября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Снова община встречает Героя, который возвращается домой на щите… Лапенко Сергей Леонидович — солдат, помощник гранатометчика 2-го отделения взвода оперативного назначения батальона оперативного назначения 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука "Рубеж", – говорится в сообщении.

Герой родился 7 июля 1992 года в поселке Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области. Его жизнь оборвалась 6 октября 2024 года вблизи населенного пункта Макеевка Луганской области во время выполнения боевого задания.

Сергій Лапенко. Вічна пам'ять і слава Герою. Источник: Обухівська міськрада

Он отдал свою жизнь за Украину, за ее свободу и за право каждого из нас жить на своей земле. Только сейчас, почти через два года после гибели, он возвращается домой, чтобы в последний раз обрести покой на родной земле.

"Выражаем искренние соболезнования маме Юлии Николаевне, сыну Александру, дочери Мелании, сестре Диане, бывшим женам Александре и Евгении, отчиму Виталию Федоровичу, всем родным и близким, друзьям и сослуживцам Сергея", — добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Юрий Мороз. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 сентября 2026 года.