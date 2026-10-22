От 700 до 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси "взлетели" до небес. Фото

В Киеве цены на такси "взлетели" до небес

В Киеве в четверг, 22 октября, из-за ограничений движения метро по Северному мосту после атаки РФ взлетели цены на услуги такси. В частности, стоимость отдельных поездок с левого на правый берег города достигает почти 1400 гривен.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В городе наблюдаются пробки.

Что известно

Так, в ночь на 22 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов. В результате атаки была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту. Из-за этого движение поездов "зеленой" ветки через путепровод временно остановили.

Этот фактор сразу вызвал транспортный коллапс, который повлиял на стоимость услуг такси. Чтобы доехать с Харьковского массива на правый берег, в частности до Крещатика, пассажирам необходимо заплатить от 700 до почти 1400 гривен, в зависимости от типа автомобиля.

От 700 до 1400 грн за поездку

От 700 до 1400 грн за поездку

Стоит добавить, что, по информации патрульной полиции, движение транспорта временно перекрыто по Южному мосту в направлении с правого на левый берег.

Что предшествовало

Вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву, которые продолжались всю ночь. Столица оказалась под ударом вражеских баллистических ракет, есть жертва, пострадавшие и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки в ночь на 22 октября временно ограничена работа "зеленой" линии метро и Южного моста. На дорогах города образовался транспортный коллапс.